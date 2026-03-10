Tutto pronto per la nuova edizione di “Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente” in partenza su Sky e in streaming su NOW. Scopriamo insieme la data di inizio, i conduttori e i concorrenti pronti a partire zaino in spalla!

Pechino Express 2026, quando inizia, tappe e dove vederlo

Ci siamo: da giovedì 12 marzo 2026 al via la nuova stagione di “Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente” disponibile in prima visione assoluta su Sky e in streaming su NOW. Al timone della nuova edizione ritroviamo Costantino della Gherardesca nel ruolo di conduttore principale, ma al suo seguito ci saranno tre inviati speciali. Tra questi Giulia Salemi, ex concorrente di Pechino, che seguirà i concorrenti in Indonesia, Lillo che li seguirà in Cina ed infine il giornalista Guido Meda che lì accompagnerà in Giappone. Una nuova avventura che vedrà le 10 coppie di concorrenti attraversare tre Paesi dell’estremo Oriente: Indonesia, Cina e Giappone.

Il viaggio prende il via da Bali e Java in Indonesia per poi raggiungere le città di Shangai e Nanchino in Cina. Gran finale ad Osaka e Kyoto in Giappone per un totale di 5.450 chilometri da percorrere come sempre zaino in spalla. Tante novità anche nel cast di concorrenti che quest’anno cresce passando da 9 a 10 coppie. Un cast che lo stesso Costantino della Gherardesca ha definito “cinematografico”. Naturalmente n

Pechino Express 2026, i concorrenti e le coppie in gara

Ma passiamo la cast di concorrenti di Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente. Tra i partecipati, come sempre suddivisi in coppie, ci sono: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, il duo de Gli Spassusi, Chanel Totti e Filippo Laurino sono I Raccomandati, mentre Jo Squillo e la figlia acquisita Michelle Masullo sono Le Dj. E ancora: gli ex campioni Fiona May e Patrick Stevens sono I Veloci, Steven Basalari e Viviana Vizzini sono Gli Ex.

Si prosegue con: Dani Faiv e Tony 2Milli il duo de I Rapper, Tay Vines e Assane Diop la coppia de I Comedian, le modelle Candelaria e Camila Solórzano sono Le Albiceleste, Elisa Maino e Mattia Stanga la coppia de I Creator ed infine Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani, madre e figlia, sono il duo de Le Biondine

Ecco un recap con il cast e le coppie di concorrenti di Pechino Express 2026:

GLI SPASSUSI Biagio Izzo e Francesco Paolantoni.

I RACCOMANDATI Chanel Totti e Filippo Laurino.

LE DJ Jo Squillo e Michelle Masullo.

I VELOCI Fiona May e Patrick Stevens.

I RAPPER Dani Faiv e Tony 2Milli.

GLI EX Steven Basalari e Viviana Vizzini.

I COMEDIAN Tay Vines e Assane Diop.

I CREATOR Elisa Maino e Mattia Stanga.

LE BIONDINE Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani.

LE ALBICELESTE Candelaria e Camila Solórzano.

L’appuntamento con Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente è dal 12 marzo su Sky e NOW Tv.