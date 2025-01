Tutto pronto per la nuova edizione di Pechino Express 2025, il reality di casa Sky prodotto da Banijay Italia, che porta in viaggio volti noti della TV, dello sport, della musica e dello spettacolo. Ma chi sono i viaggiatori di questa nuova edizione di Pechino Express? Ecco i nomi delle nove coppie in gara. A condurre il programma, confermatissimi, sono Costantino della Gherardesca accompagnato dall’inviato speciale Fru.

Pechino Express 2025, 9 coppie in gara: ecco le coppie e i loro nomi

Le 9 coppie di Pechino Express 2025 che viaggeranno durante il lungo itinerario di questa nuova edizione del reality, come anticipato, arrivano dal mondo della tv ma anche dal mondo dello sport e dello spettacolo. 18 concorrenti che compongono 9 coppie tra cui ci sono coniugi, sorelle, ma anche amici e colleghi. Conosciamole meglio.

Virna Toppi e Nicola Del Freo – I PRIMI BALLLERINI: marito e moglie, sono Primi Ballerini del Teatro alla Scala di Milano e stelle internazionali del balletto. Virna, milanese classe 1992, ha raggiunto il ruolo di prima ballerina anche al Bayerisches Staatsballett di Monaco nel 2020, distinguendosi per tecnica e grazia. Nicola, originario di Carrara, ha completato gli studi all’Hamburg Ballet, affermandosi per il carisma e il controllo espressivo. Entrambi interpreti di ruoli iconici del balletto classico, sono diventati anche influencer, collaborando con vari brand, e sono genitori di una bambina;

Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba – GLI SPETTACOLARI: comico e attore italiano famoso per la sua partecipazione a Colorado lui. Lei è una cantautrice e produttrice italiana. Ha scritto e prodotto per Pausini, Amoroso ed Elodie. Sono genitori della piccola Nina.

Jey e Checco Lillo – I MAGICI: Jey Lillo è uno dei maghi moderni più popolari d’Italia. Suo fratello Francesco, per tutti Checco, è uno studente universitario che lavora presso un negozio di videogiochi;

Ivana Mrázová e Giaele De Donà – LE ATLANTICHE: Ivana Mrázová, nota modella ha sfilato per vari brand internazionali. Ha esordito in TV come valletta al Festival di Sanremo nel 2012 e partecipato al Grande Fratello VIP nel 2017.Giaele De Donà, ha iniziato come modella per marchi di lusso. Nel 2021 ha partecipato al reality Ti Spedisco in Convento, successivamente ha partecipato anche al Grande Fratello VIP 7;

Jury Chechi e Antonio Rossi – I MEDAGLIATI: Jury Chechi, conosciuto come “Il signore degli anelli,” ha dominato la ginnastica negli anni ’90 e raggiunto l’apice con l’oro alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996. Antonio Rossi, ex canoista specialista nel kayak velocità, ha collezionato cinque medaglie olimpiche, inclusi tre ori;

Giulio Berruti e Nicolò Maltese – GLI ESTETICI: Giulio Berruti, attore e modello, lavorando in pubblicità e film internazionali. Ha partecipato a programmi come Ballando con le stelle e si dedica anche all’imprenditoria, gestendo cliniche specializzate in estetica e oculistica. Da quattro anni è il compagno di Maria Elena Boschi. Nicolò Maltese, ha coltivato la sua passione per la musica come frontman di una band punk-rock e lavorato nella consulenza commerciale e nel settore farmaceutico. Sportivo e amante dei viaggi, è fidanzato con Giorgia da quattro anni e sogna di formare una famiglia con lei;

Nathalie Guetta e Vito Bucci – I CINEASTI: Nathalie Guetta, attrice francese naturalizzata italiana, è nota al pubblico per il ruolo di Natalina nella serie Don Matteo, dove recita dal 2000. Sorella del dj e produttore David Guetta. Ha partecipato anche a Ballando con le stelle e Il cantante mascherato. Vito Bucci, lavora come segretario di produzione in importanti progetti televisivi e cinematografici, tra cui Don Matteo, dove ha conosciuto Nathalie. Si descrive come testardo, socievole e competitivo;

Dolcenera e Gigi Campanile – I COMPLICI: Dolcenera, (Emanuela Trane), è una cantautrice e polistrumentista che ha raggiunto il successo nel 2003 vincendo la categoria Nuove proposte al Festival di Sanremo con “Siamo tutti là fuori”. Gigi Campanile è un avvocato appassionato di letteratura sudamericana, psicologia e piante grasse, che coltiva con cura. Legati da oltre 25 anni, si sono conosciuti nel Salento.

Samanta e Debora Togni – LE SORELLE: Samanta ha seguito la passione per la danza, iniziando a competere a livello internazionale a 13 anni e trasferendosi in America. Ha partecipato a Ballando con le stelle, poi ha lavorato in programmi come “Unomattina”, “Festival di Castrocaro” e “Amarsi un po’ – Istruzioni per l’uso”. Debora, invece, lavora come muratore d’inverno e bagnina d’estate, oltre a essere istruttrice in palestra.

La rotta di Pechino Express 2025

L’edizione di Pechino Express 2025 ci accompagnerà lungo una delle rotte più sorprendenti nella storia del reality. Si partirà dalle Filippine per poi attraversare il nord della Thailandia e terminare in Nepal. Una corsa che partirà dall’Oceano Pacifico fino ad arrivare nel Paese ricchissimo di vette sopra gli ottomila metri di altitudine.