GF Vip, Patrizia de Blanck smentisce in modo categorico di aver dato della poco di buono a Stefania Orlando. La Contessa, De Blanck è nella bufera per una frase che circola sul web dalla scorsa puntata, quando dal parterre in studio degli ex gieffini, la nostra amata Patrizia, pare abbia dato della poco di buono a Stefania Orlando, rea di averla nominata!! Ma non è assolutamente andata così. Vediamo nel dettaglio cosa ha veramente detto la Contessa Patrizia De Blanck.

GF Vip: Patrizia de Blanck smentisce di aver dato della poco di buono alla Orlando

La Contessa De Blanck, a mezzo stampa smentisce l’accaduto e ci tiene a precisare che durante l’accesa discussione tra lei, in studio e la Orlando dentro la Casa, mai e poi mai avrebbe pronunciato la parola “Put**na”.

In seguito alle polemiche di questi giorni che hanno investito la contessa Patrizia de Blanck, ne prende le distanze e dichiara: “Mai dato della poco di buono a Stefania Orlando”. La nobildonna non avrebbe usato nessun termine altamente spregiativo nei confronti della concorrente Stefania Orlando.

Insomma, il web ha giocato sull’equivoco per creare un caso mediatico che ha investito la povera Patrizia che le ha sicuramente detto che è falsa e bugiarda, ma non ha mai usato altri termini offensivi nei confronti della donna.

Patrizia De Blanck al centro delle polemiche: cosa è accaduto?

L’episodio è avvenuto durante la puntata di lunedì scorso del reality di Canale 5, quando Patrizia de Blanck, riferendosi esclusivamente al ruolo di Stefania Orlando nella Casa e non sulla persona (per la nomination ricevuta a sorpresa dalla ex conduttrice di Rai2), l’aveva definita falsa e bugiarda.

Il giorno seguente invece sul web, a opera dei soliti heaters di mestiere, si è surrogata l’ipotesi che la contessa avesse addirittura apostrofato la Orlando con il termine “put**na” per via di un passaggio audio nel quale la parola “bugiarda”, sovrastata da un intervento del conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini, è meno percettibile e quindi più facilmente sensibile al voluto malinteso.

La precisazione della Contessa su quello che ha detto in studio contro Stefania Orlando

“A Stefania ho detto che era falsa e bugiarda, ma nel gioco, non nella vita reale, perché non la conosco – ha dichiarato a “Casa Chi”, Patrizia de Blanck – L’altra sera l’avevo definita “bu…giarda”, invece mi hanno attribuito un insulto che ho mai detto. Io uso spesso il vaffa, questo è vero, ma altri termini no. Stefania mi è pure simpatica, ci siamo dette che una volta uscita anche lei dalla Casa, siccome abbiamo entrambe i cani, ci vedremo e andremo a fare shopping insieme. Ci sono rimasta male per quella nomination, non l’ho mai negato. Sono piuttosto arrabbiata e dispiaciuta con chi ha affermato che io ho utilizzato quella parola contro di lei, perché non mi appartiene. Sono sempre molto diretta, dico sempre ciò che penso. E una cosa del genere non l’ho mai nemmeno lontanamente pensata”.

