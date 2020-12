La casa del “Grande Fratello Vip” ha perso un pezzo da novanta. La sua eliminazione ha lasciato spiazzato il pubblico a casa che l’avrebbe voluta vedere sul podio di questa edizione. La Contessa Patrizia De Blanck è stata la regina indiscussa tanto che sui social sono spopolati i meme su di lei. Proprio la sua spontaneità è stata una carta vincente che qualche volta ha alimentato però anche delle polemiche. L’hanno attaccata per le qualche parola un pò sopra le righe, e per i toni troppo forti, ma lei non ci sta e zittisce tutti. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, la Contessa si è voluta difendere dichiarando di non aver esagerato ma di essersi comportava come si sentiva di fare in quel determinato momento. A proposito della sua eliminazione, ci ha rivelato di essersi sentita tradita dal comportamento di Stefania Orlando. Poi prende le difese di Elisabetta Gregoraci che ha deciso di abbandonare la casa e a cui all’esterno sono stati riservati molti attacchi. Definisce una vergogna il comportamento di quegli uomini che approfittandosi del fatto che Elisabetta fosse nella casa hanno raccontato aspetti intimi e privati girando in tutte le trasmissioni. La Contessa ha dimostrato di essere forte ma ha mostrato anche le sue fragilità ogni volta che riservava un pensiero a sua figlia Giada. Anche Giada doveva entrare nella casa come concorrente ma non se l’è sentita. Patrizia non ha voluto insistere. Giada in questo periodo l’ha anche difesa dal fango che le stava venendo buttato addosso tanto che la Contessa ha speso un giudizio poco positivo su quanto fatto da Barbara D’Urso nelle sue trasmissioni. “Mancanza di stile e di classe”, ha sentenziato. Al termine della conversazione le chiediamo se accetterebbe di prendere parte alla prossima edizione come opinionista. Lei ci ride su ma commenta così: “Come opinionista mi ci vedrei bene. Vedremo. Mai dire mai”. Patrizia è una donna ironica, autentica ed è stata una vera e propria rivelazione in questa edizione. Alfonso ti facciamo un appello. Pensaci e non fartela scappare!

Intervista esclusiva a Patrizia De Blanck

Patrizia, l’esperienza del reality non è per lei una novità. Nel caso del Grande Fratello Vip, cosa l’ha spinta a partecipare?

Mia figlia Giada mi ha messo a dura prova durante il lockdown angosciandomi dalla mattina alla sera. Ho pensato di andare nella casa per stare un po’ di più in pace. Non è stato facile stare nella casa perché faceva tanto caldo e poi avevo un bagno che era invaso da una puzza tremenda. Sono stata zitta perché avevo timore che dovessero fare i lavori a causa di questo malfunzionamento e fossi costretta così ad andare a dormire assieme agli altri. Amo fare sempre esperienze nella vita perché trovo che non sia mai abbastanza. E’ stata comunque un’esperienza positiva anche perché sono una persona che ama socializzare.

Si l’aspettava l’eliminazione?

Non mi aspettavo di essere eliminata. Ci si è messa in mezzo Stefania Orlando che si è dimostrata falsa comportandosi in un modo vergognoso. E’ venuta da me pregandomi di non nominarla e io non l’ho fatto. Poi però lei è stata la prima a nominarmi. Lei crede di avermi fatto un dispiacere ma tutto sommato mi ha fatto un piacere perché sono uscita. Nella vita vedo sempre il lato positivo. Dopo quasi due mesi e mezzo non ce la facevo più.

Quando è stata eliminata, Stefania ha dichiarato in lacrime di sentirsi colpevole. Lacrime di coccodrillo?

Assolutamente sì. Mi stava sempre alle calcagna controllando qualsiasi cosa facessi. Non mi è piaciuta per niente. Lei ha fatto il suo gioco ma nelle amicizie i giochi non dovrebbero esistere. Scuso Adua che mi ha nominato perché io l’ho nominata un sacco di volte. Anche la Salemi non mi conosceva e quindi la perdono.

La sua immagine è diventata molto virale sui social. Che effetto le fa?

Mi fa un piacere immenso. La gente a casa ha apprezzato il fatto che sono una persona vera, che non finge e non indossa maschere. Sai quante persone vorrebbero mandare a quel paese e non lo possono fare per una serie di ragioni? Loro non lo possono fare e lo faccio io al posto loro.

Molti l’hanno anche accusata di essere trash e di aver esagerato. Lei pensa di essere andata oltre?

Io non dico parolacce. Io ho solo due parole che dico nella vita, uno è stronzo e l’altro è vaffanculo. A parte che queste parole sono state sdoganate e poi voglio precisare che sono espressioni piuttosto forti e non parolacce. C’è un proverbio che dice poi che quanno ce vo, ce vo. Dopotutto non posso dire ad una persona “vaporizzati nel nulla”. Il sano vaffanculo serve. Io non penso di aver esagerato perché era giusto che in quel momento mi comportassi in quel determinato modo.

Cosa ne pensa della decisione di Elisabetta Gregoraci e di Francesco Oppini di abbandonare la casa?

Hanno preso la giusta decisione. Quando stai dentro la casa per tanto tempo non vedi l’ora di uscire. Molti di loro vedevano la fine del programma come un miraggio. Quando Alfonso ha annunciato che il reality si sarebbe protratto fino a febbraio ad alcuni gli è preso un colpo. E’ stata una doccia gelata. Oppini e la Gregoraci non ce la facevano più. Poi posso dire una cosa?

Prego.

Mi dispiace per Elisabetta perché la stanno massacrando come hanno cercato di fare con me anche se non ci sono riusciti. E’ una vergogna che ci siamo uomini che girano nelle trasmissioni per parlare male di lei approfittando del fatto che lei sia nella casa. Una scorrettezza immane. Quando uscirà le prenderà un colpo.

A proposito di Elisabetta, secondo lei fuori dalla Casa potrebbe nascere qualcosa tra lei e Pretelli?

Dubito molto. Può nascere un’amicizia amorosa nel senso che è un’amicizia che non si trasforma in qualcosa di più. Quando sei nella casa uno avverte il bisogno di avere un appoggio, un’amicizia. Io per esempio ho instaurato un bellissimo rapporto con Enock. L’ho preso sotto la mia ala protettiva come fosse un figlio. Quando sono uscita io lui era andato in depressione. Anche stando con gli altri ti senti molto solo.

Si è dimostrata forte ma anche molto fragile. Ha intenerito il pubblico il suo incontro con sua figlia Giada. La mancanza di affetto che ha sofferto da bambina l’ha spinta ad essere una madre migliore?

Non penso di essere una madre migliore. Mi accorgo che quando mi arrabbio divento molto sanguigna ma ho capito che devo smussare questo lato del mio carattere.

Alfonso ha confessato che anche Giada doveva essere tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Si è confidata con lei su questa proposta?

Si gliel’avevo detto ma Giada non se la sente di abbandonare i cani e il suo lavoro. La scelta di entrare nella casa è soggettiva. Io non ho insistito. Dopotutto non è una passeggiata perché quando sei dentro la casa ti accorgi che è davvero tosta.

Giada invece era d’accordo sulla sua partecipazione o le aveva consigliato di non farlo?

Era d’accordo così mi levavo dalle scatole. E’ stata un’esperienza positiva anche per lei perché è la prima volta che Giada è rimasta tanto tempo da sola. Ha tirato fuori una parte del carattere che ha sempre avuto ma che ha tenuto nascosto. Durante la mia assenza, è diventata la capofamiglia e mi ha difeso anche quando in tv dicevano di tutto su di me. Devo dire che questa mia esperienza l’ha maturata.

Sono state dette tante cose in questi mesi. E’ stato anche detto che lei era la nipote di Benito Mussolini.

Le avevo già chiarite a suo tempo in un libro mettendo a tacere queste voci. Sono state tirate storie di quindici anni fa dopo che già avevo fatto delle rettifiche. Hanno cercato di buttarmi fango addosso ma non ci sono riusciti.

Ho letto che è rimasta delusa da Barbara D’Urso. Dopo la sua esternazione, ha ricevuto una sua telefonata? Si è scusata con lei?

Sono rimasta molto delusa. Lei che con me ha fatto sempre tanto l’amica si è messa in prima fila per cercare di affossarmi. Non mi è piaciuto il suo comportamento. Mi hanno contattato per partecipare in trasmissione ma non ci vado. Devo metabolizzare questa storia e poi vediamo cosa succede. Per il momento rimango sulla mia decisione. Barbara mi voleva già questa domenica ma sono profondamente offesa. Anche il fatto che abbia mostrato il nudo mentre ero nella casa non è stato carino. Io non ho mica 20 anni. Appena entrata nella casa non sapevo neanche dove fossero le telecamere e non pensavo di essere ripresa. E’ stata una mancanza sia di stile che di classe.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip non le ha mandate a dire nemmeno a Tina Cipollari. E il pubblico a casa si è chiesto la ragione del suo astio nei suoi confronti. Come mai tra voi non corre buon sangue?

Sono passati ormai tanti anni e neanche mi ricordo cosa è successo. Mi nominò lei durante il reality “Il ristorante”. Il mio motto poi è perdono ma non dimentico. Questa volta ho perdonato e mi sono completamente dimenticata.

E ora cosa le piacerebbe fare? Le sono arrivate altre proposte televisive o pensa di prendersi una pausa dalla Tv?

Continuerò ad andare in televisione e ora vedremo come, dove e quando. Mi diverto tanto e poi sono l’unica che è rimasta perché quelli più grandi di me sono defunti. Finché c’è vita c’è speranza.

E se Alfonso le proponesse di vestire i panni di opinionista? Accetterebbe?

Non lo so perché al momento è tutto prematuro. Sono uscita ora e mi devo riprendere dallo shock. Per ora mi accontento di essere nel parterre degli eliminati il lunedì e il venerdì. Come opinionista mi ci vedrei bene. Vedremo che succederà. Mai dire mai.

All’interno della casa ha festeggiato i suoi 80 anni. E in momenti come questi la mente scorre un po’ al passato. C’è un momento della vita che rimpiange di più o che le provoca malinconia?

No perché ringrazio Dio di essere arrivata fino a quest’età. Non soffro di malinconia e il tempo che passa è una cosa normale anche perché l’alternativa è la morte e vorrei scamparla (ride). Questa esperienza del Grande Fratello Vip non l’ho fatta poi nel pieno delle mie facoltà fisiche. Prima di entrare ero caduta riportando una lussazione dell’anca. Devo ringraziare l’osteopata che mi ha rimesso in piedi. Io sono una guerriera nella vita.

Chi vorrebbe vedere sul podio di questa edizione?

Non so chi potrebbe vincere anche se secondo me uno dei possibili vincitori è Tommaso. Sarei contenta se vincesse. Potrebbe anche vincere Maria Teresa che si è molto dedicata alle pulizie e ai balli all’interno della casa. Lì dentro non so quanto ci sia di vero e quanto ci sia di recita. Io per esempio non ho finto mai perché non ho mai lavato un piatto(ride).