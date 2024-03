Tutto pronto per le celebrazioni della Santa Pasqua 2024. Anche i palinsesti tv cambiano la loro programmazione in vista dei tradizionali eventi religiosi per le festività pasquali. Dalla via Crucis al Sabato santo, seguendo poi con quelle della Santa Pasqua, fino a quelle del Lunedì dell’Angelo, ecco dove vedere in tv le celebrazioni con Papa Francesco.

Pasqua 2024 in tv, le celebrazioni con Papa Francesco su Rai 1 e Tv 2000

In occasione della settimana santa, che ha avuto inizio oggi, giovedì 28 marzo e che termina lunedì 1 aprile con il Lunedì dell’Angelo, su Rai1 su Tv2000 (canale 128 e 157 di Sky) è prevista una programmazione dedicata alle celebrazioni pasquali con Papa Francesco.

Le celebrazioni del Venerdì Santo

Per venerdì 29 marzo, che precede la Pasqua, saranno ben due le cerimonie celebrate dal Papa: la messa per la Passione che si terrà alle 17 e si potrà seguire in diretta su Tv2000, e la Via Crucis, che si terrà dal Colosseo al Tempio di Venere in Roma, trasmessa in diretta e in mondovisione su Rai 1 a partire dalle ore 21.00, ma anche su Tv2000.

Durante il pomeriggio, anche A sua immagine il 29 marzo, alle 14, è dedicato al Venerdì Santo.

Le celebrazioni del Sabato Santo

Durante il Sabato Santo, ovvero il 30 marzo, è prevista alle ore 19.30 dalla Basilica vaticana la Veglia pasquale, che andrà in onda su Tv2000.

Le celebrazioni della Domenica di Pasqua

Per la domenica della Santa Pasqua, che ricorre quest’anno il 31 marzo, alle ore 10.00 è prevista la Messa Pasquale seguita dalla benedizione Urbi et Orbi dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Rai1.

Le celebrazioni del Lunedì dell’Angelo

Lunedì 1 aprile, alle ore 12 in punto sarà trasmessa la recita del Regina Caeli, in diretta sul canale Tv2000. Anche quest’ultima, come le altre celebrazioni, sarà in diretta anche su Radio inBlu2000.