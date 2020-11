Misticismo ed eventi soprannaturali metteranno in crisi un ferreo dottore in Paranormal, nuova serie Netflix prodotta in Egitto. Ambientata negli anni Sessanta, la storia è intrisa di elementi mystery e una buona dose di suspense per seguire le avventure di un ematologo, Refaat Ismail, che è costretto a rivedere il suo credo quando si trova ad affrontare diversi eventi fuori dal comune. La serie è basata sui libri bestseller di Ahmed Khaled Tawfik, che hanno venduto 15 milioni di copie in tutto il mondo. Le riprese, iniziate all’inizio del 2020, sono state più volte interrotte a causa della pandemia di Covid-19, che ha costretto la produzione a rimandare l’uscita dello show. Ora finalmente Paranormal ha una data: è disponibile su Netflix dal 4 novembre con tutti gli episodi (in totale sono 6) che compongono la prima stagione.

Paranormal su Netflix: la trama della serie Tv

La storia è ambientata in Egitto negli anni Sessanta. Refaat Ismail è un dottore ematologo single. Il giorno del suo compleanno invita, con riluttanza, anche la sua ex fiamma nonché ex compagna di college, Maggie, e con lei sarà coinvolto in una serie di eventi sovrannaturali. Tra maledizioni e mummie, i due entreranno nel mondo del paranormale dove scopriranno di dover salvare le persone a loro care da un pericolo che minaccia l’intero pianeta. Questi eventi, che Refaat continuerà a sperimentare, metteranno in discussione tutto ciò in cui ha sempre creduto.

Paranormal è la terza produzione Netflix realizzata in Medio Oriente dopo Jinn (serie dove una coppia di jinns lottano tra loro per avere il controllo sulle anime di un gruppo di liceali della Giordania) e Al Rawabi School for Girls (serie incentrata su un gruppo di bulli emarginati e trasferiti in una scuola prettamente per ragazze in Giordania).

Paranormal: il cast e i personaggi della serie Netflix

Nel cast di Paranormal troviamo Ahmed Amin nel ruolo del protagonista, il dottor RefaatIsmail; Razane Jammal interpreta la scienziata Maggie Mckillop; Samaa Ibrahim è Raeefa Ismail; Aya Samaha interpreta Huwaida Abdel Moniem; e Reem Abd El Kader nei panni di Shiraz.