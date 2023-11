Il mese di novembre 2023 è ricco di novità anche per la piattaforma streaming di Paramount+, il servizio statunitense gestito da Paramount Streaming, divisione del gruppo Paramount Global. Scopriamo tutti i titoli, dalle serie tv ai documentari, in uscita dal 1 novembre 2023!

Paramount+, le uscite di novembre 2023

Un catalogo ricco di novità su Paramount Plus a novembre 2023. Si comincia con “Lawmen: La storia di Bass Reeves”, “The Curse” e il nuovo speciale di “South Park”. Il mese di novembre ha in serbo tantissime sorprese per i milioni di abbonati della piattaforma streaming che dal 1 novembre potranno appassionarsi alla storia di Bass Reeves, leggendario pistolero americano protagonista di “Lawmen“. La serie, ideata da Taylor Sheridan e Hugh Dillon, racconta la storia di Reeves e la sua ascesa dalla schiavitù alle forze dell’ordine come primo agente dei Marshal nero a ovest del Mississippi. Nel cast della serie ci sono: David Oyelowo nel ruolo del protagonista, Donald Sutherland e Dennis Quaid.

Tra le novità anche “The Curse“, la serie comedy con protagonisti Emma Stone e Nathan Fielder. Da segnalare anche la miniserie “Waco” con Michael Shannon che torna a calarsi nei panni di Gary Noesner, negoziatore dell’FBI. Non solo, c’è tanta attesa per lo speciale “South Park: Joining the Panderverse” dedicato all’universo della serie animata che dal 1997 fa satira schiacciante della società statunitense. Infine da non perdere il thriller “One Trillion Dollars” con protagonisti Pete Sepenuk, Oliver Masucci, Bettina Kenney, Loris Loddi.

Paramount+ Plus, tutte le nuove serie tv in streaming a novembre 2023