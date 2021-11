A Non è l’Arena gli scontri tra gli ospiti sono all’ordine del giorno, o meglio della sera vista l’ora della messa in onda della trasmissione di Massimo Giletti su La7. Nella puntata di mercoledì 17 novembre 2021 lo scontro ha due protagonisti d’eccezione: Gianluigi Paragone e Matteo Bassetti.

Paragone contro Bassetti, scontro in tv da Giletti a Non è l’Arena

Durante la diretta di mercoledì sera, a Non è L’Arena su La7, è andato in scena un nuovo scontro a distanza tra Gianluigi Paragone e Matteo Bassetti. L’argomento che ha fatto riscaldare gli animi dei due protagonisti dell’accesa discussione è quello relativo ai dati covid e il vaccino.

Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, durante il suo intervento in tv dice: “Lo scopo principale del vaccino è evitare la malattia grave e il ricovero in terapia intensiva, che ci hanno messo in grave difficoltà nel 2020 e in parte del 2021. Il secondo obiettivo è prevenire il contagio, come avviene in tre quarti dei casi. Se Paragone vuole studiare, è libero di iscriversi alla facoltà di medicina”.

Il senatore di Italexit Gianluigi Paragone risponde: “Non ho un papà che mi piazza nel suo stesso reparto. Ricordo che Bassetti è un figlio di papà. È vero o no che suo padre lavorava nel suo stesso ospedale a Genova e che l’ha piazzato lì?”. In poche parole Paragone ha dato del raccomandato al direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova.

La risposta di Bassetti a Paragone prima di lasciare la trasmissione

Matteo Bassetti all’accusa di paragone ha risposto: “Paragone passa la vita a invidiare il prossimo. Mio padre è morto 17 anni fa, sono orgoglioso di essere figlio di mio padre che faceva il professore di malattie infettive. Io la mia carriera me la sono sudata, ho vinto regolari concorsi come chiunque altro”.

A quel punto gli animi dei due ospiti si sono scaldati e prima di abbandonare il collegamento con lo studio, il medico ha dichiarato: “Paragone ha detto una cosa gravissima, ha detto che sono primario grazie a mio padre: riceverà una querela per questo”.

Video: Paragone contro Bassetti a Non è L’Arena

Furibonda rissa tra Paragone e Bassetti.

Paragone " Lei è un figlio di papà "

