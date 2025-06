Paperissima Sprint 2025 torna su Canale 5: quando in tv e conduttori

Tutto pronto su Canale 5 per la nuova stagione di Paperissima Sprint 2025, il programma televisivo ideato da Antonio Ricci, incentrato su sketch, filmati di papere inediti, gaffe ed errori tv da tutto il mondo. Ecco quando inizia su Canale 5, conduttori e novità!

Quando inizia Paperissima Sprint 2025?

Stasera, lunedì 9 giugno 2025, dalle ore 20.40 al via la nuova stagione di Paperissima Sprint 2025 Estate, il programma televisivo ideato da Antonio Ricci presentato da Juliana Moreira, Vittorio Brumotti e il Gabibbo. Il programma incentrato su sketch, filmati di papere inediti, gaffe ed errori tv da tutto il mondo torna a divertire i telespettatori tutti i giorni, dal lunedì alla domenica dalle ore 20.40 su Canale 5. Juliana Moreira dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: “Paperissima Sprint? Per me è gioia, perché mi diverto. Sono arrivata qui da ragazzina e per certi versi lo sono ancora, ho sempre voglia di giocare come i bambini“.

Anche Vittorio Brumotti è prontissimo alla nuova stagione: “sono molto felice perché riesco a fare dei siparietti con la mia bicicletta in giro per il mondo, finalmente mi posso rilassare e urlare: “A bombazza!”. Accanto a loro ritroveremo anche “l’inossidabile” Gabibbo, presenza fissa del varietà di Antonio Ricci fin dalla prima puntata trasmessa nel 1990.

Paperissima Sprint 2025 Estate con Vittorio Brumotti e Juliana Moreira

I conduttori Vittorio Brumotti e Juliana Moreira sono carichi per la nuova edizione di Paperissima Sprint Estate 2025. “Sono contentissima di essere tornata alla conduzione del programma più divertente della televisione italiana e sono sicura che questa nuova avventura insieme al mitico Brumo e al mio amato Gabibbo sarà super sprint! Non vediamo l’ora di farvi divertire!” – ha detto Juliana Moreira. In questa nuova stagione i conduttori reciteranno in oltre 270 sketch inediti.

Tra questi possiamo anticiparvi ci saranno alcuni con i tormentoni musicali dell’anno: Juliana vestirà i panni dell’estone Tommy Cash per interpretare il brano “Espresso macchiato”, medaglia di bronzo all’Eurovision. Lei e Vittorio si trasformeranno nel duo Coma_Cose per cantare la hit “Cuoricini”, mentre il Gabibbo assumerà le sembianze di Fedez. Non solo, nel cast di Paperissima Sprint anche volti noti di Striscia La Notizia come:

Cristiano Militello, Paolo Marchi, il camaleontico Giuseppe Longinotti, l’inviata Chiara Squaglia e l’ex Velino Gianluca Briganti.

L’appuntamento con Paperissima Sprint 2025 Estate è tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle ore 20.40 su Canale 5.