Rai2 è pronta a celebrare ed omaggiare il grande Paolo Villaggio con uno speciale televisivo trasmesso in prima serata a settembre 2019. Ecco in anteprima per tutti i lettori di SuperGuida Tv la data di messa in onda dello speciale.

Speciale Paolo Villaggio su Rai 2: ecco quando

Martedì 10 settembre 2019 in prima serata su Rai2 andrà in onda lo Speciale Paolo Villaggio, una serata interamente dedicata ad uno dei più grandi maestri della televisione e dello spettacolo. A distanza di due anni dalla morte, la rete diretta da Carlo Freccero omaggerà l’immortale artista con una serata – evento su cui al momento c’è il totale riserbo.

Una carriera unica quella di Paolo Villaggio, capace con la sua fantasia e il suo estro, di entrare nel cuore di milioni di italiani. Impossibile dimenticare Ugo Fantozzi, il ragioniere protagonista di tantissime pellicole di successo che hanno segnato la storia del cinema italiano.

Non solo, tra i suoi personaggi una menzione particolare merita anche il personaggio di Giandomenico Fracchia. Villaggio è stato anche un attore impegnato che ha lavorato con grandi registi del calibro di Federico Fellini e Ermanno Olmi. Proprio con il film “La voce della Luna” di Fellini vince il David di Donatello, mentre con “Il segreto del bosco vecchio” di Olmi si aggiudica un Nastro D’Argento.

Paolo Villaggio film: da Fantozzi al cinema impegnato

Il grande pubblico ricorda Paolo Villaggio per uno dei suoi personaggi più riusciti. Naturalmente si tratta di Ugo Fantozzi, il ragioniere che lo stesso attore ha raccontato così alla Festa del Cinema nel 2015:

Quando è nato rappresentava una comicità nuova, paradossale. Oggi è rassicurante nel lanciare un messaggio: non abbiate paura, non siete isolati in quest’incapacità di essere felici, lo siamo in molti. Un messaggio che è una terapia in questo momento storico dell’Italia: siamo tutti dei Fantozzi.

Un personaggio tragicomico, definito dall’attrice Milena Vukotic, l’indimenticabile Pina, come un clown, una maschera che fa ridere, pensare, commuovere ed irritare.