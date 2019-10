Paolo Fox Oroscopo 2019: 1 ottobre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta televisiva a I Fatti Vostri. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Paolo Fox Ottobre, Oroscopo martedì 1

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo di Fox della giornata di oggi, martedì 1 ottobre 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi nel salotto televisivo de I Fatti Vostri. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Questa parte iniziale di Ottobre riesce gradualmente a dare una spinta a voi che alla fine di Settembre avete vissuto una crisi o comunque un problema. Sappiamo, infatti, che da un paio di settimane c’è stato un rallentamento nel lavoro e a volte anche in amore.

Se devi fare discorsi importanti, giovedì e venerdì saranno giornate che contano e Giove aiuta a risolvere problemi.

Oroscopo Toro

Posso dire che vi sentite un pò stanchi e che martedì e mercoledì sono giornate che mettono alla prova anche i più pazienti. Però credo che molti abbiano già ricevuto qualche buona notizia: per esempio quelli che hanno fatto una richiesta di lavoro, che si sono mossi, potrebbero anche iniziare un lavoro precario per poi confermarlo l’anno prossimo.

Certo ci vuole sempre la buona volontà! Chi ha qualche anno in più deve spendere soldi per la casa, ed è possibile che ci sia un trasferimento, un cambiamento.

Oroscopo Gemelli

Le scelte d’amore del periodo sono protette nonostante agli inizi di Settembre c’è stata una crisi. Sono pochi quelli che dall’1 al 15 Settembre non hanno avuto problemi, oppure pur amando una persona sono stati un pò indecisi, hanno vissuto conflitti.

Visto che ormai è arrivato Ottobre cerchiamo di dimenticarci il passato. Sabato e domenica saranno giornate positive.

Oroscopo Cancro

Luna favorevole! Arrivano 48 ore positive nei rapporti con gli altri e nelle relazioni in generale, mentre sabato e domenica potrebbe tornare un pò di marette.

Le coppie che alla fine di Settembre hanno vissuto una crisi, non solo sono in recupero, ma potrebbero addirittura fare qualche bel progetto per il futuro. Ottobre è un mese interessante per chi cerca l’amore.

Oroscopo Leone

Un pò di nervosismo lambisce queste giornate. Restate comunque forti e sereni! Tuttavia queste 48 ore non sono valide per il lavoro e anche per l’amore non sembrano così toniche.

A livello fisico c’è qualche fastidio. Ad ogni modo vai avanti per la tua strada. Giovedì sarà una giornata da spendere con grande interesse.

Oroscopo Vergine

Avere Saturno in ottimo aspetto e tra qualche mese anche Giove favorevole non può che annunciare un grande successo personale! Certo poi ci sono anche le giornate in cui qualcosa non va per il verso giusto, in cui potresti sentirti anche molto stanco; poi, però si recupera.

Se posso darti un consiglio parla d’amore, soprattutto se devi portare avanti un progetto. Perchè ora c’è qualcuno che ti ascolta. Chi è rimasto troppo tempo chiuso in casa deve uscire allo scoperto.

Oroscopo Bilancia

In questi giorni l’amore è in tono un pò ridotto ma non perchè non ci sia. Le coppie che stanno in piedi da tempo, le persone che hanno un amore importante, non lo mettono da parte, però hanno meno tempo da dedicare ai sentimenti. Questo potrebbe essere un indizio di stress lavorativo o più semplicemente devi mettere in cantiere troppe cose e non hai tempo per amare!

Fino a venerdì abbiamo un ottimo oroscopo per parlare e per confrontarsi.

Oroscopo Scorpione

Le preoccupazioni sono troppe! In questi giorni molti di voi stanno cercando di risolvere i problemi in maniera apparentemente del tutto inutile, perché queste stesse difficoltà poi si ripropongono. Ricordo che è sempre molto importante curare la forma fisica.

Sabato e domenica saranno giornate di maggiore interesse. Cerca di fare le cose con calma e non andare controcorrente.

Oroscopo Sagittario

Posso dire che stai vincendo diverse sfide. E da giovedì la Luna sarà nel tuo segno. Quindi, tra questo martedì e venerdì si può vincere una sfida, si può recuperare un’emozione, si può anche pensare di aver sbagliato tutto e ripartire da zero!

In generale è un oroscopo vincente anche per le relazioni interpersonali. Se posso darti un consiglio, cerca di risolvere un problema entro venerdì. Soluzioni in arrivo.

Oroscopo Capricorno

Se a metà dell’anno hai vissuto una sorta di crisi d’amore, ancora ti stai chiedendo il perchè sia accaduta. Fortunatamente è un momento positivo per il lavoro: dipende, però anche da quello che fai. E’ chiaro che se lavori per un’azienda in crisi, in questi giorni potresti comunque essere l’ultimo ad essere indicato come quello inutile o da allontanare. Al contrario, aumentano le responsabilità: chi può mettersi in proprio lo ha già fatto e lo farà.

Vai incontro ad un 2020 importante! Eventuali scarsi risultati non dipendono da te, ma dalla scarsa organizzazione della ditta per cui lavori. L’amore riprende dalla prossima settimana ma per ora queste sono giornate ancora sotto tono.

Oroscopo Acquario

Almeno fino a tutto mercoledì sono da mettere in conto piccoli fastidi e qualche provocazione. Nell’ambito del lavoro, devi scegliere se continuare o no un certo progetto. Da giovedì si recupera ma per 48 ore in amore e nei rapporti di amicizia, ci vuole molta attenzione e molta prudenza.

Pare che tu sia messo un pò sotto pressione! Tra l’altro, anche nei viaggi devi muoverti con circospezione. Al momento, tutto è un pò troppo stancante nella tua vita.

Oroscopo Pesci

Le piccole bugie non sono un grande crimine, però ogni tanto dite cose non vere, semplicemente per giustificarvi di qualcosa che non è stato fatto, per entrare in discussione. Attenzione perchè in questo periodo le bugie hanno le gambe corte: nelle prime due settimane di Settembre c’è stata una piccola crisi che molti hanno superato.

Questioni legali e di lavoro pesanti andranno a buon fine, nel senso che tra la fine dell’anno e il 2020 puoi avere molto di più!

Anche pero oggi è tutto! Vi diamo appuntamento domani con l’Oroscopo di domani di Paolo Fox!