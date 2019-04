Paolo Fox, Oroscopo oggi: lunedì 29 aprile 2019 | I Fatti Vostri

Oroscopo 2019 di Paolo Fox: lunedì 29 aprile 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Paolo Fox, Oroscopo oggi di lunedì 29 aprile 2019

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 29 aprile 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta nel programma televisivo “I Fatti Vostri” trasmesso su Rai2.

Oroscopo Ariete

Queste sono giornate di forza! Ho già spiegato e scritto che in questi tempi ci sarebbero state diverse opportunità, diverse occasioni. Ho anche specificato che la maggioranza di queste occasioni saranno part-time, quindi vanno colte al volo, prima che il tempo passi.

Ed ecco che questa è una giornata efficiente, come lo sarà quella di martedì: il consiglio che devo dare è di risvegliare l’amore. In questo momento potrebbe anche nascere una situazione nuova.

Oroscopo Toro

C’è già un recupero psicofisico in atto! E la cosa migliore sarebbe recuperare i sentimenti, soprattutto se ci sono state storie difficili o magari separazioni. Ma ora qualcosa sta cambiando.

Di solito la tua vita cambia quando cambiano anche alcuni riferimenti che ti sono attorno o quando attraversi una nuova fase dell’esistenza magari dopo un periodo difficile o un problema fisico. Il fine settimana permette molti chiarimenti visto che la Luna sarà nel tuo segno.

Oroscopo Gemelli

Le stelle mi parlando di un inizio di settimana un pò pesante. E d’altronde, lunedì e martedì c’è quasi sempre qualcosa da discutere, qualcosa che non funziona. E tra l’altro molti hanno dovuto chiamare un avvocato, un notaio, un esperto per risolvere un problema. E si sono anche trovati in mezzo a certe polemiche! E’ una cosa che sto ripetendo da un pò, anche chi ha successo in questi giorni si trova a dover affrontare una complicazione.

E’ probabile che nell’ambito della tua attività sia accaduto un fatto spiacevole e ora bisogna porre rimedio. Come avevo già scritto nel libro e come già sapete se avete ascoltato le mie previsioni, questo per te resta un anno in cui bisogna superare qualche cavillo. E’ chiaro che con queste distrazioni o piccole preoccupazioni, anche i sentimenti potrebbero essere un pò minacciati o comunque non chiari.

Oroscopo Cancro

Questo mese di Aprile si chiude in maniera non proprio eccezionale! Ma c’è da dire che queste sono giornate di recupero psicofisico. Però, chi deve chiudere un accordo, un contratto, sente che i tempi si sono rallentati, sente che c’è sempre qualche problema di troppo. E poi ultimamente, per vari motivi, è certamente capitato di fare errori, di fare cose sbagliate, di stare male.

Tutto questo a causa della distrazione. In amore, in questi giorni non tutto è semplice da gestire! Cerca di curare un pò l’alimentazione.

Oroscopo Leone

Queste sono giornate di grande forza! E se è il caso, tra mercoledì e venerdì potresti indire una riunione decisiva per la tua attività. Attenzione in amore: ci sono alcuni rapporti che non sono finiti del tutto, ci sono potenziali nemici e rivali. Insomma, è un momento in cui devi lottare per ottenere il massimo. Per fortuna avrai una carica di energia e anche una forza invidiabile per tutta la settimana.

La prima parte del mese di Maggio ormai in arrivo sarà da sfruttare, mentre la seconda parte sarà meno tonica. E’ un periodo utile anche per togliersi un sassolino dalla scarpa, per parlare d’amore per fare una proposta che conta. E’ il momento di farti sentire!

Oroscopo Vergine

Inizia una settimana interessante. In particolare, martedì, mercoledì e giovedì sono importanti, fino ad arrivare ad un buon fine settimana, quando la Luna sarà in ottimo aspetto a Saturno. Tutto questo promette qualcosa di più! Magari anche solo una chiamata lavorativa.

Questo lunedì, invece, comporta un pò di stanchezza al mattino: se devi affrontare un discorso importante o vedere persone che contano, sarà da mercoledì che le stelle saranno più favorevoli. Fino ad allora consiglio di fare tutto con molta calma.

Oroscopo Bilancia

La settimana parte un pò sottotono perché le giornate di lunedì e martedì ti vedono affrontare una sorta di sfida al mondo! Tutta la settimana da questo punto di vista può essere un pò più faticosa, ma questo non disturba assolutamente i tuoi risultati finali!

Ho spiegato più volte che questo periodo può anche regalare delle conferme, ma bisogna lottare. E la lotta costa fatica! In casi eccezioni la tensione che provi si trasferisce nella vita di coppia, e quindi in questi giorni sarà un pò complicato tenere sotto controllo tutte le emozioni.

Oroscopo Scorpione

E’ una settimana di buoni auspici per il futuro! In questo lunedì ti meriti quattro stelle di forza su cinque e poi martedì la Luna favorevole ti darà ancora di più e potrebbe anche garantire un rinnovamento. Le novità possono riguardare il cuore, le emozioni, le relazioni, ma il periodo è buono anche per fare dei progetti che riguardano lo studio, il lavoro. Riconferme in vista!

Tutto sembra dover cambiare, ma è probabile che alla fine tu possa ritrovarti a fare le stesse cose che hai fatto nella prima parte dell’anno. Le uniche incertezze settimanali possono nascere tra sabato e domenica.

Oroscopo Sagittario

Sappiamo che questo è un periodo di grande rivalsa e anche di buone soddisfazioni. Tutti quelli che hanno voglia di agire possono arrivare lontano! E tra l’altro, le giornate di mercoledì e venerdì saranno davvero molto importanti. E’ chiaro che molto dipende dall’attività che stai svolgente, dalla voglia che hai di metterti in gioco, in ogni modo può accadere di tutto!

E se nel recente passato hai fatto già una richiesta, è probabile che questa sia la settimana delle buone risposte. Devi investire sul tuo futuro!

Oroscopo Capricorno

I grandi progetti e le grandi rivoluzioni che vuoi sostenere nella vita sono alle porte! Questo è un oroscopo importante per cercare di stabilire cosa conviene fare e cosa conviene lasciare. E’ proprio questo il problema! Non posso dare una grande valutazione al tuo segno perchè in questi giorni sei molto stanco, e probabilmente anche molto arrabbiato.

Questa è una settimana che ti trova in una condizione di forte stress. Quelli che hanno cambiato amore da poco, ma anche quelli che hanno un amore da lungo tempo, potrebbero risentire di qualche incertezza. E’ una settimana in cui tutto costa un pochino più di fatica.

Oroscopo Acquario

C’è una forte tensione nell’aria! Tu vuoi cambiare la tua vita, è evidente. E’ sempre più forte questo desiderio di rivalsa nei confronti di un destino che nel corso degli ultimi tempi potrebbe essere stato crudele con te.

Voglio comunque dare una valutazione molto positiva a questa settimana perché comunque ti trovi nella consapevolezza di essere una persona nuova: e proprio per questa ragione puoi portare avanti con coraggio alcune trasformazioni importanti. La parte centrale della settimana sarà interessante anche per i sentimenti.

Oroscopo Pesci

E’ una settimana molto interessante e questo lunedì nasce con la Luna nel tuo segno! E’ una giornata che può portare anche qualche piccolo disturbo, ma solo questa sera e per motivi di stress, perchè la fatica accumulata è notevole, ma c‘è da dire che questo lunedì offre anche una sorta di aiuto a tutte le persone che nel recente passato hanno vissuto una crisi.

Sta per arrivare un momento di maggiore energia che riguarda anche i sentimenti. Non lasciare nulla di intentato per ritrovare un pò di tranquillità.

