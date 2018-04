Paolo Fox, Oroscopo oggi – domenica 29 aprile 2018

Paolo Fox è tornato anche questa mattina, domenica 29 aprile 2018, sulle frequenze di Radio LatteMiele con le previsioni e l’Oroscopo per la giornata di oggi. Scopriamo come se l passano i dodici segni dello zodiaco in questa ultima domenica di aprile.

Oroscopo Fox, domenica 29 aprile 2018

Le previsioni e l’Oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox a Radio LatteMiele.

Oroscopo Ariete

L’Ariete sente che qualcosa sta andando meglio. Certo si potrebbe sempre avere di più, capisco questo tuo momento di stallo perchè non possiamo dire che le iniziative manchino ma con Saturno e Marte dissonanti un blocco c’è. Ogni cosa che vuoi raggiungere deve essere in qualche modo conquistata, devi superare sempre degli ostacoli.

Vale la pena raggiungere certi traguardi? A questo punto visto che le complicazioni e i ritardi ci sono cerca di eliminare quei traguardi che sono inutili. Per esempio se ti sei messo in testa una persona che tutto sommato non vale la pena frequentare, se per caso nell’ambito del lavoro puoi fare una scelta a favore di qualcosa di concreto. Attenzione alle piccole complicazioni che possono nascere anche con gli altri, in questo periodo devi verificare meglio le situazioni prima di parlare.

Oroscopo Toro

Il Toro quando si trova in una condizione di disagio deve stare attento non solo alle polemiche, ma anche a come amministra la giornata. Qualche questione andrà risolta al più presto.

E’ un segno forte il Toro, ma se c’è una persona che rivela il suo amore per te non metterla da parte. Entro pochi mesi sta per arrivare la grande rivoluzione, Urano arriva nel tuo segno e qualcosa combinerà da metà maggio.

Oroscopo Gemelli

La cosa che mi piace del segno dei Gemelli e che, nonostante tante perplessità vissute negli ultimi due anni, ora ha un grande coraggio. Il coraggio arriva dalla curiosità. Un Gemelli non curioso, che non ha voglia di scoprire nulla, è un Gemelli non dico disperato, ma quasi.

Adesso è tornata la voglia di fare cose nuove, esplorare nuovi settori o magari di recuperare una situazione che avevi perso negli ultimi due anni, anche nell’ambito del lavoro, in modo più concreto.

Oroscopo Cancro

Ecco una giornata migliore. Un pò come l’Ariete anche tu quotidianamente sei sottoposto a stress e tensioni. Non dimentichiamo che tra qualche settimana Venere sarà nel tuo segno ed invita a fare scelte delle d’amore molto importanti.

Avresti bisogno di un amore vero, sincero, ma non è detto che la persona che sta al tuo fianco non sia vera o sincera, sei tu che a volte la guardi in cagnesco e in altri giorni sorridi. Sono situazioni particolari, determinano molto le condizioni di lavoro, se torni a casa stressato e poco sereno reagisci inevitabilmente con chi ti sta intorno.

Oroscopo Leone

Il Leone quando sente di dover dire una cosa, parla. Ora attenzione a parlare nel modo giusto perchè si rischia di mettersi contro qualcuno. Nelle relazioni che sono già a rischio, nelle situazioni di lavoro in cui c’è qualche polemica, forse è meglio mantenere tutto sotto controllo.

Cerca di evitare qualche fastidio in questo periodo. Resta un cielo di grande forza, soprattutto in vista dell’estate e non sottovalutare nuove proposte in arrivo.

Oroscopo Vergine

Alcune relazioni riescono meglio, la Vergine in questo periodo sviluppa una sorta di grande attrazione nei confronti del mondo e molti saranno attratti da te. L’unico limite è quello legato all’insicurezza, ma anche a qualche fastidio fisico.

Spesso la Vergine soffre di problemi psicosomatici, quando non vuole fare una cosa possono venire alla luce questi problemi o come quando si vive un momento conflittuale.

Oroscopo Bilancia

Il segno della Bilancia deve stare un pochino attento alle spese quindi posso immaginare che qualcuno, anche semplicemente per liberarsi di una tensione negativa, in questo weekend abbia fatto qualche spesa in più. Ci sono nuovi percorsi di lavoro, per qualcuno desiderati e per qualcun altro già avviati.

Tutto quello che parte in questo periodo non è sicuro, ma i coraggiosi riescono a cambiare, ma on qualche paura in più. Quelli più tranquilli stanno aspettando che le cose cambino intorno, certo è che alcune relazioni dovranno modificarsi.

Oroscopo Scorpione

Domenica bella per i sentimenti dei nati Scorpione, bisogna capire cosa stai vivendo in maniera concreta, ma non abbiamo Venere contraria e questa domenica rilassa. Maggio sarà un mese di importanti innovazioni soprattutto nella seconda parte.

Gli Scorpione separati desiderano recuperare, ma vivono un rapporto molto conflittuale con i nuovi incontri. Da una parte si cerca la libertà e dall’altra si ha paura di rimanere vittima delle stesse meccaniche che hanno portato qualche coppia a scoppiare negli ultimi tempi. Qualche fastidio fisico da tenere sotto controllo.

Oroscopo Sagittario

I Sagittario in questa domenica possono ritrovare la voglia di stare in mezzo agli altri. Cosa c’è di più bello di un Sagittario che trova il contatto con la natura, che viaggia. Mi auguro che qualcuno approfitti di questo ponte di vacanza, magari sia già in ferie e abbia preso qualche giorno per sé.

Il sogno di molti Sagittario è cercare un pò di tranquillità. Addirittura i più fortunati, quelli che hanno messo soldi da parte o i più avventurosi, di traslocare e cambiare vita.

Oroscopo Capricorno

Abbiamo grandi stelle per un segno che recupera gradualmente una grande forza. Il 2018 è un anno importantissimo e qualcuno mi dirà: “ma come è importante e ho vissuto una grave crisi? Ho perso riferimenti?”.

E’ proprio questo il gioco, nel 2018 il Capricorno se volontariamente o involontariamente si è appoggiato a qualcuno o è rimasto in ombra, torna ad essere protagonista della propria vita. Costrizioni non più, bisogna pensare alle novità.

Oroscopo Acquario

Le stelle di domenica 29 aprile sono importanti per l’Acquario, la Luna è favorevole e devo dire che i nati sotto questo segno sono molto stimolati a fare, ad amare e mettersi in gioco. Quelli che sono molto elettrici adesso potrebbero diventarlo ancora di più.

Elettricità per l’Acquario significa anche rimessa in gioco, ma taglio di situazioni che non hanno più ragioni d’esistere. Potresti iniziare una nuova storia o sentire un grande desiderio di libertà.

Oroscopo Pesci

Ci sono stati momenti in cui i nati sotto il segno dei Pesci avrebbero voluto buttare all’aria tutto, ma qui ci sono due tipi di situazione. C’è chi l’anno scorso si è messo in panciolle quindi ha qualche rimorso, ricordo, rivalsa nel cuore, ma tutto sommato sta al gioco ma è nervoso e chi, invece, ha accettato un impegno piuttosto stancante e adesso è un pò giù.

E’ il momento giusto per farti largo, quindi non sottovalutare proposte che in questo periodo potrebbero essere valide anche in amore. Se c’è stata una crisi nei primi mesi dell’anno o una separazione lo scorso anno, ora si può ripartire. Potrebbe esserci chi è indeciso tra due persone.

