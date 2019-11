Paolo Fox, Oroscopo oggi di mercoledì 27 novembre 2019 | I Fatti Vostri

Paolo Fox, Oroscopo martedì 26 novembre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e in diretta nel salotto de I Fatti Vostri. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Paolo Fox, Oroscopo del giorno di mercoledì 27 novembre 2019

Mercoledì 27 Novembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate dapprima a Radio Latte Miele e poi in diretta a I Fatti Vostri.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Le vicende d’amore possono coinvolgere molto. E ora senti che non sei molto forte nel lavoro o che comunque ci sono spesso ripensamenti, precarietà, ecco perchè potresti desiderare dal partner più stabilità, Riversi qualche frustrazione in amore ma non esagerare. Molti di voi in questo periodo non si tengono!

Ci sono scelte importanti da fare, c’è la possibilità di vivere un evento. In queste 48 ore, mercoledì e giovedì, hai un grande cielo; potrai fare anche qualcosa di più per le persone che ti stanno attorno. Due giornate utili per vivere meglio un amore.

Oroscopo Toro

Sono lieto di comunicare che in questo mercoledì non hai più la Luna opposta e sarà anche più facile risolvere problemi nati nel passato. Tra le giornate del 28 e del 30 puo’ anche arrivare una bella notizia.

Vorrei sollecitare all’azione quelli che hanno la possibilità di cambiare o confermare un lavoro perchè questa fine dell’anno è molto valida in questo senso. Cosi anche chi vuole sposarsi, convivere, ripescare un amore del passato, nei prossimi mesi sarà il più tollerante e il più deciso allo stesso tempo!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Classica giornata in cui bisogna tenersi lontani dalle complicazioni per il lavoro e l’amore. Forse anche da un punto di vista fisico risentirai di un lieve calo. Da 24 ore a questa parte vivi una certa incomprensione, questo vale per la famiglia e per quelli che sono sposati.

C’è stato un distacco dal partner, o comunque attorno a te ci sono persone che non hanno più nulla a che vedere con la tua vita. C’è un forte desiderio di cambiare progetti e programmi. E nelle vicinanze c’è qualcuno che fa orecchie da mercante alle tue richieste!

Oroscopo Cancro

Non è un periodo difficile ma come ho già spiegato da tanto tempo è un periodo che non ti regala risposte. Vorresti cambiare nel lavoro e non puoi! Vorresti avere maggiori conferme, magari sei in prova e non sai come andrà!

Devo dire che da Dicembre ci saranno stelle migliori ma l’unica cosa che non devi fare adesso è scoraggiarti. Per i sentimenti nulla di eclatante, sei ancora un pò tormentato. Non buttare all’aria rapporti importanti.

Oroscopo Leone

Devi rinunciare ad un incarico, voltare pagina ma questo non costerà caro. Per le persone che hanno intenzione di cambiare ruolo, di trasferirsi, di fare qualcosa di più, ci sono stelle che quanto meno stimolano all’azione.

Mai come in questo momento sei deciso e pretendi chiarezza nei rapporti affettivi, nei rapporti di lavoro, nei rapporti economici. Per le persone che hanno qualche anno in più, possibilità di contatti con legali, con esperti per soluzioni inerenti le proprietà.

Oroscopo Vergine

Sei in attesa di risposte di lavoro. Per molti di voi, i prossimi saranno i mesi delle grandi risposte. Per chi ha seminato bene nel passato sarà finalmente possibile vivere come si desidera.

A guardare l’ottima posizione di Giove, favorevole dal 2 Dicembre, sarebbe davvero strano che queste risposte non siano buone. Devi tenere sotto controllo il malcontento e anche in amore cercare di fare il possibile per riavvicinare qualcuno che purtroppo si è allontanato.

Oroscopo Bilancia

In questo mese ci sono degli aspetti planetari molto particolari. E’ probabile che se c’è un contrasto d’amore o familiare, alcuni nodi arrivino al pettine con il rischio che possa esplodere qualche problematica seria, specialmente tra il 28 e il 30.

E’ probabile che per colpa o merito del destino, tu debba improvvisamente cambiare vita e soprattutto trovare nuovi riferimenti, questo vale per il lavoro e per l’amore. C’è qualcosa che cambia anche a livello di ambiente.

Oroscopo Scorpione

E’ importante cercare i collaboratori giusti! Se ricorderai, durante la scorsa estate c’è stato un momento di crisi, e ora bisogna superare i problemi evitando di pensare a ciò che è stato e magari recuperando un pò di forza fisica.

Poiché Giove e Saturno saranno favorevoli da Dicembre, con un pò di impegno potresti raggiungere anche un grande obiettivo! Nel 2020 qualcosa potrebbe cambiare e tu devi essere pronto all’azione.

Oroscopo Sagittario

Ancora per pochi giorni la Luna è nel tuo segno. Quelli che hanno vissuto momenti difficili, sicuramente hanno avuto problemi legati alla lontananza o al tarlo della gelosia che hanno rovinato le ultime tre settimane.

Ora, invece, è come se ci fosse un armistizio. Per i single il periodo è positivo: non è detto che si incontra la persona della vita ma quanto meno ci si diverte. Non bisogna restare chiusi in casa!

Oroscopo Capricorno

Questi sono giorni importanti per cercare di rimettere ordine nelle tue carte ma anche per iniziare a pensare ad un cambiamento di lavoro o di mansione che sarà sempre più importante nel corso dei prossimi mesi.

Quelli che dovevano completare un atto, un contratto, un accordo, hanno visto posticipare i tempi o hanno subito qualche defezione. In amore ci sono ancora molte perplessita’ o strani blocchi.

Oroscopo Acquario

Con la Luna in ottimo aspetto si può fare di più. E’ vero che sei molto stanco ma tutta questa massa di pianeti che si trova in un segno amico garantisce fortuna. Per qualcuno trasferimenti, cambiamenti, volonta’ di andare a vivere altrove, contatti con parenti per questioni di soldi, tema dominante del periodo.

Di solito non dai molto valore al denaro, ma in questo periodo ne serve un pò di più per realizzare un progetto che riguarda probabilmente la casa o un viaggio da fare.

Oroscopo Pesci

Ho parlato di un grande cielo in vista del 2020: chi lavora grazie ai consensi, alle intuizioni, avrà un buon successo personale. Novità. Per quelli che hanno qualche anno in più non è esclusa una disputa con parenti per questioni legali. Ma anche in questo caso si può vincere, si possono ottenere risultati positivi, magari un rimborso.

Non pensiamo solo ai soldi, pensiamo all’amore che da venerdi scalda il tuo cuore. Con questa Luna contraria, però, cerca di non fare troppe cose assieme.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!