Paolo Fox, Oroscopo 26 novembre 2020.

Oroscopo di oggi, le previsioni di Paolo Fox per giovedì 26 novembre 2020

Giovedì 26 Novembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Dobbiamo ricordare che più ci avviciniamo a Dicembre é meglio sarà. E’ possibile che tu sia partito con un progetto che all’inizio non é proprio facile da gestire, é possibile che tu debba ripartire da zero dopo che sei stato male. Ora il vigore non manca, ma se guardiamo al recente passato devo dire che ne hai sopportate tante, ne hai passate di tutti i colori! Per fortuna sei un tipo sempre molto ottimista

Oroscopo Toro

Almeno per due settimane devi stare attento a non mettersi in ballo in progetti inutili e soprattutto dovresti stare attento ed evitare conflitti in famiglia; che siano conflitti tra genitori e figli, che siano conflitti di coppia, bisogna essere un pochino cauti distanziati da situazioni che possono comportare stress. Persino nelle coppie che si amano di più e ci sono delle lontananze da colmare!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sei pronto all’azione ma purtroppo si vive nella confusione! Qualche giorno fa ho fatto l’esempio della stanza in disordine che bisogna rimettere a posto, dell’armadio che bisogna riorganizzare: sappiamo che è un lavoro difficoltoso e comunque impegnativo, ecco figuriamoci se bisogna recuperare e riorganizzare la propria vita anche sotto il profilo professionale.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Potresti vivere dei momenti in cui il passato ritorna, in cui ci sono divergenze. E questa giornata sembra proprio che faccia la differenza; é un giovedì in cui ti trovi un pochino sotto pressione. Raccomando attenzione nei rapporti con Toro e Pesci, e poi non rivanghiamo il passato! So benissimo che per te é molto difficile dimenticare il passato, uscire fuori.

Oroscopo Leone

Questa Luna interessante e favorevole é fonte di una buona energia che però deve essere spesa in maniera consapevole. Quindi, attenzione a fare troppi voli pindarici, a fare qualcosa di troppo importante perché quest’oroscopo, e anche quello per il 2021, consiglia di rimanere su posizioni stabili, consiglia di non mettere il piede in un posto sbagliato! Non fare il passo più lungo della gamba: a livello economico e amoroso ci vuole tanta pazienza!

Oroscopo Vergine

Sta per iniziare un momento di grande interesse! Per quelli che lavorano in proprio, in questo Novembre dovrebbe avere già portato qualche conferma importante. Visto quello che é accaduto di recente é difficile che tu sia rimasto con le mani in mano. Sollecito l’amore perché Venere é favorevole: Toro e Scorpione potrebbero essere dei segni che impiegano parecchio!

Oroscopo Bilancia

A volte vivi delle piccole complicazioni, dei momenti in cui ti senti soffocare! Questo é un periodo in cui ogni tanto devi fare un pò di vuoto attorno per ritrovare tranquillità. Questa di oggi é una giornata che considero interessante, però questa Luna opposta provoca dei disagi. Nelle prossime 48 ore consiglio di riposare, di non fare troppo!

Oroscopo Scorpione

Inizia una fase interessante che riguarda soprattutto il contatto con gli altri. Io ritengo che anche le persone che hanno vissuto una grave crisi d’amore ora siano più sollevate e questa Venere in transito nel segno potrebbe anche indicare la rinascita di una relazione, un’importante condivisione di impegni e di progetti che sarà il tema dominante delle prossime settimane. E’ un bel cielo anche per chi vuole iniziare qualcosa di nuovo!

Oroscopo Sagittario

Luna in aspetto importante: posso darti il massimo della valutazione e non é difficile perché sei uno dei segni che non va assolutamente spinto, tu sai benissimo cosa devi fare! Ora in amore ci sono tante emozioni ma anche tante paure: se nella prima parte dell’anno c’é stata una separazione o comunque una persona non é più presente nel tuo cuore, il desiderio che hai in questo periodo é di vivere nuove esperienze.

Oroscopo Capricorno

Ho sempre detto che nel 2020 avresti avuto la possibilità di amministrare meglio le tue risorse e comunque, anche in caso di gravi problemi, ti saresti salvato, seppur per il rotto della cuffia. Quindi, tra chi ha avuto poco ma si deve accontentare e chi invece sta progettando qualcosa di bello, spero veramente che la maggioranza di voi sia interessata a nuove emozioni. L’amore può rispondere positivamente anche nel fine settimana!

Oroscopo Acquario

Solo 24 ore fa dicevo che sei ribelle ma non per questo ti comporti come un pazzo! Bisogna dire che Ariete e Leone sono segni che potrebbero in questo periodo darti una mano a sviluppare grandi progetti, ma se invece incontri una persona Cancro o Pesci, allora nascono delle piccole difficoltà non tanto per il rapporto con questi segni, quanto perché adesso tu hai bisogno di avere attorno persone molto forti, che programmano, che progettano, che ispirano, e non persone troppo pensierose.

Oroscopo Pesci

Dovresti mettere qualche soldo da parte in vista del 2021. Eventuali questioni legali potranno essere risolte abbastanza bene magari con un compromesso. Comunque, pensiamo all’amore visto che Venere da poco potrebbe avere anche portato qualche nuova emozione. Quelli che hanno chiuso una storia non pensano ad un nuovo amore ma possono comunque farsene una ragione se certe situazioni non sono più come prima.

