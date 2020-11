Paolo Fox, Oroscopo 24 novembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo di Paolo Fox di martedì 24 novembre 2020

Martedì 24 Novembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Queste sono giornate di recupero! Stiamo per arrivare a questa situazione di grande rilevanza che arriverà dal mese di Dicembre: manca poco, siamo al 23, quindi si può già parlare di qualcosa che si rinnova dentro e fuori di te. In qualche caso potrebbe già nascere un incarico, in altre situazioni potrebbero esserci buone amicizie che diventeranno qualcosa di più. E da martedi avremo anche una Luna molto interessante!

Oroscopo Toro

E’ un momento particolare perché bisogna sfruttare questo mese di Novembre per il lavoro, per le intuizioni, ricordando sempre che il 2021 sarà un anno che permetterà di consolidare quello che gia’ stato fatto. Quindi, le novità saranno poche, e le risorse sono quelle che sono! Forse in qualche caso dovrai mettere anche qualche soldo da parte. Ricordo che venerdi e sabato saranno giornate interessanti per i sentimenti!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sei un pò agitato in questa settimana che parte in maniera confusa. Capita quando si hanno tante idee e magari poco tempo per svilupparle! In ogni modo, non ci sono aspetti contrari, anzi devo dire che per la maggioranza di voi il 2021 sarà un anno estremamente vigoroso, quindi anche se c’é ancora qualche problema da risolvere legato al passato, possiamo dire che ci sono novità anche sotto il profilo sentimentale!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Giorno dopo giorno ritrovi una capacità di impostare nuovi progetti, una capacità di amare e di confrontarti con gli altri davvero eccezionale. E questo perché molto probabilmente hai fatto pace con te stesso, perché ora hai la certezza di avere un futuro importante. Tra poche settimane, infatti, Saturno non sarà più contrario: io sono convinto che molti già hanno delle buone prospettive!

Oroscopo Leone

Non devi imbarcarti in inutili sfide, soprattutto in questo periodo e in particolare in vista del prossimo anno. Ci sono dei periodi in cui bisogna andare avanti ma bisogna essere anche saggi: e tu sai benissimo che da qualche tempo riuscire a mantenere tutto sotto controllo é un pò difficile. L’amore avrà bisogno di molte cure tra la fine di Novembre e Dicembre, e non certo per colpa tua. Forse i tuoi pensieri sono altrove o sei preso da tante cose diverse!

Oroscopo Vergine

Inizio di settimana frastornato: avere una Luna in opposizione non vuol dire per forza che le cose non vanno, ma vuol dire che sei preso da tante situazioni, da condizioni anche non facili che riguardano la vita di tutti i giorni. Però, ad onore del vero non posso dire che questo é un oroscopo difficile, é solo un oroscopo pieno di cose da fare! Evidentemente in questo periodo non ti fermi un attimo.

Oroscopo Bilancia

Stai facendo il conto alla rovescia! Sono convinto, infatti, che entro meta’ Dicembre avrai certamente qualcosa in più: inizierà un periodo di lento e graduale recupero che porterà lontano. Forse dovrai rinunciare a quello che hai fatto fino ad ora e ripartire da zero. Non sono pochi quelli che dopo una esperienza duratura in un’azienda o comunque per alcune persone, ora si trovano a dover cambiare tutto.

Oroscopo Scorpione

Questa é una settimana importante, tra l’altro abbiamo anche una Luna favorevole, ma la cosa che mi convince di più é il passaggio di Venere nel tuo segno perché rappresenta l’amore ma rappresenta anche il modo in cui noi ci poniamo agli altri. E quindi, avere un atteggiamento positivo, sano, energico nei confronti delle persone che ti circondano, non puo’ che portare fortuna. Cerca di essere positivo.

Oroscopo Sagittario

Ora devi recuperare il tempo perduto! E poiché, come ho spiegato altre volte, sei rimasto bloccato per molti mesi o comunque certe aspirazioni non sono decollate, ora hai una gran voglia di fare, anche troppo! Il rischio, infatti, é quello di fare confusione. In questo martedì c’è un pò di agitazione e stanchezza che da domani passerà.

Oroscopo Capricorno

Sei saggio, forte e rafforzato da un anno difficile: ricorda che tu sei il segno delle prove, quindi il fatto di avere vissuto un anno cosi pesante, cosi difficile, alla fine quasi quasi ti ha rafforzato. Io mi auguro che questa forza si legga nei rapporti interpersonali, nei rapporti di lavoro, in tutte le cose che stai facendo. Ora che Venere é favorevole abbiamo un oroscopo importante anche per i sentimenti!

Oroscopo Acquario

Stai ribollendo! In questa fase di agitazione si legge naturalmente un eccesso di anticonformismo che sta risalendo a galla. Questo vuol dire che le cose ovvie non ti piacciono che anche a coste di fare scelte azzardate, vorresti rimettere in gioco tutta la tua vita, io mi auguro che tu faccia le cose con calma e che rifletta bene.

Oroscopo Pesci

La cosa più bella di questo cielo é certamente la posizione di questa Venere che regala emozioni, che può portare amori può portare anche qualcosa di bello che riguarda i contatti. Ora non solo puoi fare nuove conoscenze, ma posso dire che rispetto alle ultime situazioni che hai vissuto, conosci meglio te stesso!

