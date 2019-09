Paolo Fox Oroscopo 2019: 22 settembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Paolo Fox Oroscopo giornaliero: domenica 22 settembre 2019

Curiosi di scoprire le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox della giornata di oggi, domenica 22 settembre 2019? Ecco per voi le previsioni e l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Domenica che funziona, interessante per i rapporti con gli altri, per le relazioni e per chi ha in mente di vivere una bella storia entro fine anno. In tanti potrebbero avere qualcosa in più. Diverso il discorso per quelli che si sono separati e hanno vissuto una crisi negli ultimi mesi, perchè questo è il periodo in cui bisogna risolvere qualche contenzioso aperto nel passato.

Quelli che hanno maturato una buona professionalità nel corso degli ultimi mesi, dall’anno prossimo posso prefiggersi di fare cose nuove.

Oroscopo Toro

Gli amori che nascono in questo periodo potrebbero non essere definitivi, mentre quelli che nascono contemporaneamente a storie già presenti sono un pò troppo pericolosi. Quindi, per un paio di mesi sarebbe il caso di proteggere i sentimenti che comportano stress e basta.

Una storia che non convince potrebbe essere interrotta. Bisogna andare cauti, ci vuole un pò di cautela. E così questa domenica dovrebbe essere spesa per ritrovare un pò di tranquillità interiore.

Oroscopo Gemelli

In questa domenica ti sentirai meno desideroso di fare. Potresti non essere più convinto di una certa storia per noia, per stanchezza, per inattività del partner, in qualche modo stai ripensando a tutto quello che è stato in passato.

Meglio fare una attenta analisi delle risorse che possiedi nell’ambito del lavoro. Alcuni esperimenti nati durante l’estate sono interessanti, promettenti. Ma se devi concludere un accordo, sarebbe il caso di sottoscriverlo entro Novembre, poi potrebbe essere tardi.

Oroscopo Cancro

E’ una domenica in cui dovresti prendere le distanze da persone che sono fonte di disagio. Per esempio parenti polemici e persone che hanno il potere di farti innervosire. In questo periodo devi assolutamente recuperare l’amore e lo dico in modo particolare a quelli che tra Giugno e Agosto hanno vissuto una crisi o che negli ultimi tempi hanno nascosto una certa intolleranza.

Qualche indecisione resta, ma chi vuole vivere una nuova passione, potrà darsi da fare.

Oroscopo Leone

Ogni provocazione andrebbe fatta scivolare via, ma in questi giorni non è facile essere tranquilli. Per tutto quello che non va, c’è sempre da discutere, c’è anche chi ha avuto un calo fisico tra giovedì e venerdì.

E’ probabile che questo momento di lotta serva a tagliare i rami secchi. In qualche modo dovresti decidere se continuare una partita oppure no. Quello che fai sembra giusto ma ci sono molte ostilità.

Oroscopo Vergine

Pare proprio che in questi giorni tu ti senta un pò sotto pressione. E dico questo perchè ci sono tante esperienze di lavoro importanti da valutare con attenzione. Se devi fare delle azioni, andranno completate al più tardi entro Novembre.

Potrebbe iniziare un nuovo periodo lavorativo, ma devi essere molto chiaro nelle tue idee, nei tuoi giudizi. Per le coppie che si vogliono bene, arrivano tre mesi di forza.

Oroscopo Bilancia

Questa domenica aiuta tutti quelli che vogliono fare qualcosa in più che vogliono recuperare l’amore, parlare in famiglia, cercare delle soluzioni.

Le storie d’amore nate ad Agosto sono molto importanti. Per te sicurezza si traduce in una firma di un accordo, di un contratto. E questo vale non solo per le questioni di lavoro ma anche per l’amore!

Oroscopo Scorpione

In questa domenica sei ancora molto attivo. Settembre e Ottobre saranno mesi di ricarica, che portano energie, che potrebbero anche fare riscoprire l’amore. Adesso sarà molto importante non adagiarsi su situazioni non valide.

E’ un momento di forza per le relazioni professionali, molti decideranno passi importanti entro Novembre.

Oroscopo Sagittario

Domenica interessante per le relazioni, per i rapporti interpersonali e devo dire che molti stanno vivendo una fase di grande rilancio. Il tuo è un segno che nasce ottimista, ma se nella vita diventa pessimista vuol dire che non ha fatto l’esistenza che desiderava.

Chi può, deve cambiare. Molti, già da Giugno hanno iniziato a cambiare, orario o stile di lavoro. E stanno cercando di fare un pò meno ma molto meglio.

Oroscopo Capricorno

Hai diverse mete da raggiungere e ora l’orizzonte sembra più chiaro, anche se non bisogna tornare al passato. Se aspiri ad una sicurezza che avevi lo scorso anno e che ora non c’è più, forse sarà meglio cambiare tutto, voltare pagina.

I tempi sono cambiati e anche le persone attorno. Quelli che lavorano da anni allo stesso modo vorrebbero evadere.

Oroscopo Acquario

Devi essere un pò cauto nei prossimi tre mesi, perchè alcune storie d’amore sono state vissute in maniera troppo esasperata. Devo dire che dal punto di vista finanziario e lavorativo le cose andranno meglio nei prossimi mesi.

In questo periodo potresti avere delle emozioni contrastanti. Cerca di pensare un pochino di più al profitto e non solo alla passione nel fare le cose.

Oroscopo Pesci

In questi giorni l’amore può essere un pò sottotono ma solo per poche ore. Forse qualcuno è lontano, ma in generale possiamo dire che questi sono mesi di grande recupero. Ottimo oroscopo per chi deve portare avanti un progetto di lavoro perchè i consensi non mancano.

Grandi potenzialità nel periodo autunnale. Attenzione ai nemici che potrebbero cercare di bloccarti, ai rivali che giocano in maniera sbagliata o comunque cercano di colpirti alle spalle. In amore, attenzione a non vivere due storie contemporaneamente. Questo è comunque un periodo molto fertile.

Anche pero oggi è tutto! Vi diamo appuntamento domani con l’Oroscopo di domani di Paolo Fox!