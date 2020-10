Paolo Fox, Oroscopo 11 ottobre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Paolo Fox: Oroscopo di domenica 11 ottobre 2020

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Con questo Marte nel segno é normale sentirsi un pochino agitati. Chi lavora nel fine settimana si sentirà particolarmente elettrico. E la Luna dissonante ricorda che forse non é il caso di fare sforzi. La cosa più bella da fare ora sarebbe quella di ritrovare i sentimenti, di vivere una relazione importante. Siamo quasi al giro di boa, come ormai ripeto ogni giorno, ma fai attenzione alle provocazioni!

Oroscopo Toro

In queste giornate sei più forte! Per i più fortunati e volenterosi si può anche ipotizzare lo sbocciare di nuove emozioni. Solo quelli troppo chiusi in loro stessi, troppo abitudinari, non riescono a vedere cose nuove. Ma in questo fine settimana le stelle non solo sono con te, ma ti aiutano a raggiungere anche una grande soddisfazione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Non dico che le cose non vanno, ma é molto probabile che si discuta per motivi di soldi. Qualcosa potrebbe saltare, spero non i tuoi nervi! E’ probabile che anche dalla famiglia arrivino provocazioni: qualche discussione d’amore va tenuta sotto controllo. Il tuo umore non é al massimo oppure una persona potrebbe farti arrabbiare con un certo atteggiamento.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La Luna si trova nel tuo segno! Chi vuole condividere le sensazioni più belle dovrà darsi da fare. Sono ore di forza! Se conosci una persona Vergine o Toro, molto bene! Spesso questi sono segni che ritrovi nella tua vita, se non in amore tra gli amici o tra i familiari. E’ il momento giusto anche per capire cosa desideri dopo un Aprile pesantissimo che qualcuno dovrà dimenticare al piu’ presto.

Oroscopo Leone

Le situazioni che nascono nel lavoro sono interessanti ma part-time, comunque sempre meglio di nulla! Chi ha una storia lavorativa da molti anni potrebbe comunque pensare ad un cambiamento. L’unica cosa che chiedo sempre é di stare attenti ai quattrini. Attenzione anche ad amori del passato che ormai hanno fatto la loro storia.

Oroscopo Vergine

Weekend importante per te che potresti riscoprire l’amore o vivere un amore nuovo, dipende dalle circostanze. Certo é che quello che desideri in questo periodo si può realizzare, e tutte le scelte che fai sono importanti. Qualcuno ha già iniziato un progetto, e non importa se non ha basi a lungo termine.

Oroscopo Bilancia

Alcuni di voi hanno un progetto particolare, un lavoro, una ricerca, uno studio. E molto di tutto questo si sbloccherà dal 20 Dicembre in poi, ed entro Marzo ci saranno altre novità. Le stelle potrebbero farti un doppio regalo di Natale, potrebbero darti la possibilità di uscire fuori da momenti difficili.

Oroscopo Scorpione

Con questa Luna favorevole abbiamo un buon riscontro per quanto riguarda le sensazioni. Certo, in amore bisogna sempre essere cauti, per cui chiedo di non agire in maniera precipitosa. Negli ultimi mesi qualche errore é già stato fatto, ma non bisogna ripeterlo.

Oroscopo Sagittario

Molti di voi sentiranno una grande tensione addosso. In questo weekend hai davvero bisogno di riposarti, anche magari per fare nuove riflessioni sul tema lavoro. Un appuntamento potrebbe saltare o proprio tu potresti allontanarti da persone che consideri rompiscatole. Sono due giorni un pò pesanti per i sentimenti, 48 ore che invito a vivere nella maniera più lineare possibile.

Oroscopo Capricorno

Le persone del tuo segno sono un pochino limitate nelle loro affermazioni d’amore, dicono‘ti amo poche volte nella vita, ma con questo cielo e con la persona giusta al tuo fianco, queste potrebbero essere giornate rivelatrici! Chi non avesse l’amore, lo può cercare.

Oroscopo Acquario

Sono stati tanti i motivi per cui negli ultimi giorni ti sei sentito stanco e nervoso, certo é che gli sforzi fisici non sono mancati. Rallentamenti, soldi che non sono arrivati, troppe spese. Serve un pò di attenzione nei rapporti con gli altri. Se in questo weekend vedi che alcune persone sono contro di te, se in amore da venerdi qualcosa non é chiaro, non è il caso di insistere. No agli azzardi!

Oroscopo Pesci

Non va dimenticato, però, che Venere é opposta, e quindi questo momento di forza potrebbe portarti a recuperare una storia del passato, a cercare solidarietà accanto ad una persona che non ti ha dato quello che avresti immaginato. Sono due giornate interessanti per trovare un pò di equilibrio interiore. Gli amori e le amicizie saranno sottoposti ad una dura verifica da parte tua.

