Paolo Fox, oroscopo giovedì 17 Ottobre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e successivamente in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per la giornata di oggi?

Paolo Fox e l’oroscopo di Latte e Miele di giovedì 17 ottobre 2019

Giovedì 17 Ottobre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate dapprima su Radio Latte Miele e poi nel salotto de I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Ariete

Queste sono giornate interessanti per i contatti, per i viaggi, per i sentimenti. Per il momento non posso darti una grande valutazione a livello astrologico per il lavoro, ma posso dire che sembri un pochino più libero in termini di sentimenti.

Se devi fare una proposta, magari chiarire qualcosa che non funziona, forse sarebbe il caso di parlare entro venerdì.

Oroscopo Toro

Queste giornate possono portare un pò di stanchezza e anche un pò di agitazione in più. Sabato e domenica sono migliori ma per 48 ore c’è una certa tensione nel cielo che riguarda proprio la professione, o forse anche qualche spesa in più da prevedere.

Il consiglio è di non fare le ore piccole.

Oroscopo Gemelli

Sta per arrivare un periodo di grandi consensi: penso anche a chi ha aperto un’attività un anno fa o poco più. Ci sono state lotte per portarla avanti ma finalmente adesso arriva una ricompensa.

In qualche modo avrai la possibilità di toglierti alcuni sassolini dalla scarpa ed entro la fine dell’anno potrai ricevere una bella risposta professionale.

Oroscopo Cancro

Queste sono giornate interessanti, con una situazione astrologica importante anche per quanto riguarda la casa, la famiglia. Attenzione però nei rapporti con Bilancia ed Ariete, potrebbero essere un pò pesanti da sopportare.

Sei una persona molto umorale, molto vulnerabile: ti basta poco per darti cambiare idea o semplicemente per farti vivere una giornata difficile.

Oroscopo Leone

Hai superato la fase agitata legata alla giornata di martedì, quindi si può parlare di un recupero anche emotivo. Purtroppo dal punto di vista sentimentale le storie che hanno avuto un esito negativo o che comunque sono state chiuse agli inizi del mese è difficile che vengano recuperate.

Entro la fine di Novembre potresti chiudere ciò che non ti piace, o fare una scelta che riguarda il lavoro ormai non più rimandabile.

Oroscopo Vergine

L’unica cosa che non mi piace di questa giornata è la forte agitazione che si registra in questo cielo, perchè per due giorni ti vedo molto confuso. Rimanda a sabato discussioni che in questi giorni potrebbero rivelarsi spinose.

Così anche in amore attenzione alle piccole disattenzioni che non portano crisi eccessive ma qualche momento di tensione.

Oroscopo Bilancia

Hai un atteggiamento molto equilibrato nei confronti delle persone che ti interessano: in questo momento dovresti evitare persone che sono un pò troppo agguerrite. Con questi segni doppia prudenza ma in generale prudenza anche nell’ambito del lavoro perchè pare che sia tutto in elaborazione.

E sopratutto se devi condividere alcune scelte con soci e colleghi devi capire che la maggior parte delle volte non si può avere la stessa opinione.

Oroscopo Scorpione

In questi giorni se hai voglia di fare delle conoscenze, di mettere a posto un rapporto, di parlare in maniera più serena ad una persona non devi tirarti indietro. Tanto più che sabato e domenica avremo Luna, Venere e Mercurio favorevoli. Questo fine settimana potrebbe concludersi con un abbraccio sentimentale, e per chi è rimasto solo da tempo, anche con un nuovo incontro.

Questo potrebbe essere un cielo prolifico per chi vuole avere un figlio o semplicemente un’idea creativa da portare avanti.

Oroscopo Sagittario

Queste sono giornate che nascono con la Luna opposta, una Luna che però non ha il potere di buttare all’aria tutte le grandi conquiste che hai portato avanti fino ad ora. Queste 48 ore vanno organizzate, altrimenti si rischia di fare tanto e di ottenere poco.

Molto importante il fine settimana per le relazioni: voglio lanciare un messaggio a tutti i cuori solitari perchè gli incontri che si fanno in questo periodo promettono bene.

Oroscopo Capricorno

In questo periodo sono favorite le attività in proprio: sono favoriti tutti coloro che vogliono portare a termine dei progetti preparati da tempo. Da questo punto di vista non ti ferma nessuno: essendo testardo, quando vuoi portare avanti un progetto nessuno può fermarti.

Ci sono delle buone stelle: non rimandare nulla a sabato se devi discutere di questioni familiari piuttosto spinose.

Oroscopo Acquario

Sono giornate che invitano a sprigionare il meglio di te, sopratutto se nel corso degli ultimi due o tre giorni ci sono stati conflitti personali familiari. Due giornate utili anche per quanto riguarda le creazioni. Ore intense per risvegliare un sentimento che, però, ultimamente è rimasto vittima di tante complicazione.

Anche nelle coppie migliori si registra qualche momento di disagio perchè non si è certi di quello che bisogna impostare in vista del futuro.

Oroscopo Pesci

In questa giornata può nascere qualche piccolo dubbio: sei una persona così emotiva. Così attenta a tutto quello che ti circonda che basta un nonnulla per farti impensierire. Cerca di farti scivolare le cose addosso.

A volte è complicato però se ti metti a discutere c’è il rischio di non arrivare a vivere un fine settimana tranquillo. Mantieni tutto sotto controllo, un pò di attenzione nei legami con la Vergine.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!