Paolo Fox Oroscopo 2019: 29 settembre 2019. Scopriamo le previsioni e l'oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMieleP.

Paolo Fox Oroscopo giornaliero: domenica 29 settembre 2019

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo di Fox della giornata di oggi, domenica 29 settembre 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

E’ da venerdì che vivi una sorta di calo fisico, di forte tensione. Queste sono giornate polemiche, nervose; potresti anche decidere che un certo lavoro non va più fatto oppure che hai sbagliato ad esporti in un certo modo, a credere in una certa persona.

Di solito quando ti proponi di affrontare una sfida non ti poni troppi dubbi, mentre a volte sarebbe opportuna una reale valutazione degli eventi e delle tue capacità. Cerca di farti scivolare addosso qualche provocazione.

Oroscopo Toro

Sono stelle interessanti per te che ora vuoi innamorati e vivere i sentimenti in maniera molto più tonica. Resta sempre questo aspetto di Urano nel segno che porta cambiamenti di casa, trasferimenti, traslochi. Chi ha qualche soldo da parte può cercare una nuova collocazione, può rimodernare uno studio e così via.

Sorge la necessità di farsi valere in altri ambienti. Di solito sei un tipo stazionario, ma da qualche tempo stai diventando molto più possibilista rispetto a cambiamento e novità da intraprendere.

Oroscopo Gemelli

Dipende dalle situazioni personali, ma questa domenica potrebbe portare una riscossa in amore. Gli incontri di questa giornata sono più favoriti, quindi via libera alle relazioni, alle amicizie e al divertimento.

Sono 24 ore da tenere in considerazione, con un recupero psicofisico graduale ma importante!

Oroscopo Cancro

Il tuo è un segno d’acqua, quindi quando hai qualche tensione cerca di allontanarsi dai problemi, anche se non sempre ci riesce. Ecco perchè lo stomaco diventa un punto debole. Credo che da venerdì sera molti di voi siano un pò in subbuglio o non si sentano in perfetta forma.

La condizione di questa domenica non è ideale per parlare d’amore, bisogna essere cauti e lasciarsi scivolare addosso qualche provocazione. E’ una giornata con qualche ritardo. Tu non fare le ore piccole!

Oroscopo Leone

Giove positivo ha i giorni contati: quindi, entro fine Novembre bisogna fare una scelta di lavoro. Consiglio di fare una proposta, di portare avanti un cambiamento, di informarti adesso, perchè da Dicembre sarà un pò tardi. Evidentemente certe occasioni, certi discorsi e percorsi lavorativi potrebbero essere interrotti o variati già entro la fine di Novembre.

Questa è una domenica buona per i sentimenti: in famiglia si respira un’aria nuova. Emozioni forti: chi ha una bella storia potrebbe già aver detto si!

Oroscopo Vergine

Sono stelle interessanti per chi ha un’attività in proprio, un lavoro autonomo: si può anche guadagnare qualcosa in più, anche in termini di fiducia nei confronti degli altri. Voglio ricordare che con Marte nel segno resta sempre un pò di agitazione: chi ha una causa in corso, una questione legale che va avanti da Novembre, sarà più tranquillo.

Entro la fine dell’anno potrebbe arrivare una soddisfazione. Ufficializzare o legalizzare una storia, ora è possibile! Così come trovar un amore anche dopo una separazione.

Oroscopo Bilancia

E’ un oroscopo di forza: potresti farti venire in mente un’idea geniale o sbrogliare un problema che rispetto a qualche mese fa sembrava impossibile da risolvere. Le cose vanno un pò meglio ma voglio comunque invitare quelli rimasti un pò troppo soli a farsi notare.

E tra l’altro, se c’è un amore si può potenziare! Progetti importanti in vista del prossimo anno per le coppie che si vogliono bene.

Oroscopo Scorpione

La posizione di Urano è sintomo di grande disagio per tutti quelli che da anni vivono una situazione di lavoro sempre ripetitiva. C’è un grande desiderio di cambiare determinato dal dominatore del tuo segno, Marte, che invita sempre alla lotta, però si scontra con la tua natura di segno d’acqua. Ecco perché a volte ti senti prono a buttare all’aria tutto pur di non discutere, mentre una altri momenti vai in escandescenza.

Se stai tenendo in piedi cose che non ti piacciono più solo per il quieto vivere, potresti sentirti molto agitato dentro. Non riversare questa agitazione sugli altri!

Oroscopo Sagittario

Avere una Luna favorevole assieme a Mercurio e Venere è certamente un bel messaggio di forza. E in questa domenica anche il Sole è favorevole: c’è una grande luce in questo oroscopo che spero possa irradiare tutte le persone attorno a te, che spero possa aiutarti nei sentimenti, per fare pace con qualcuno.

Diciamo che questa fine di Settembre vuole farsi perdonare un inizio al rallentatore. Emozioni, in corso, viaggi e contatti favoriti!

Oroscopo Capricorno

Anche questa domenica sembra particolarmente tonica ma molti di voi si chiedono se negli ultimi giorni hanno fatto le cose giuste. C’è una grande voglia di comandare, di realizzare un progetto. Se potessi fare tutto da solo lo faresti, ma questo non è possibile.

In questa giornata c’è tanta confusione in testa e forse anche un momento di disagio da superare nei rapporti familiari e professionali: se lavori anche di domenica ci vorrà doppia prudenza!

Oroscopo Acquario

E’ una giornata che invita a parlare d’amore senza prevenzioni, senza preclusioni, un pò come piace a te, in maniera libera.

Per te libertà in amore non significa tradimento ma semplicemente fiducia reciproca, capacità di rimanere in contatto anche se si è lontani, o rivedersi semplicemente alla fine di una giornata, senza dover per forza giustificare tutto quello che si è fatto. La disponibilità in amore aumenta!

Oroscopo Pesci

Chi ha un ascendente in Ariete o Bilancia potrà avere qualche problema di lavoro ma più ci avviciniamo al 2020 e migliore sarà il cielo per la professione: il prossimo sarà un anno di forza! Se sei reduce da un percorso difficile presto arriveranno soluzioni. Posso dire che queste sono giornate importanti e lo saranno ancora di più quelle di Ottobre inoltrato, speciale per riconciliarti con una persona, visto che agli inizi di Settembre c’è stato un problema emotivo o addirittura qualche discussione pesante.

Possibili sblocchi di tipo legale entro la fine dell’anno: se qualcuno ha cercato di bloccarti sarà fermato a sua volta!

