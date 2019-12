Paolo Fox, Oroscopo 13 dicembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Paolo Fox, Oroscopo del giorno: venerdì 13 dicembre 2019

Venerdì 13 Dicembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate in anteprima a Radio Latte Miele e poi in diretta nel salotto de I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo weekend parte un pò affaticato, meglio fare attenzione a quel che capita in questi giorni. Non è un oroscopo difficile però con ogni probabilità sarai messo alla prova. Per fortuna in generale si puo’ parlare di un periodo in cui si recupera l’amore.

I cuori solitari, quelli che tempo fa hanno chiuso una storia, ora potrebbero avere una nuova relazione, molto intrigante.

Oroscopo Toro

Fine settimana in crescita: certo, un conto è la giornata che può essere più o meno importante, un conto è il periodo che a mio avviso, come ho già accennato agli inizi del mese scorso, è di grandi scelte per le coppie che si vogliono bene.

Purtroppo qualcuno potrebbe essere lontano dal partner per motivi vari, e allora dovrà tentare di riavvicinarsi. Ci sono periodi in cui è meglio essere piuttosto veloci nel fare, nello scegliere, nel determinare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questo fine settimana libero da Giove opposto incoraggia tutti coloro che si sono fermati da tempo. C’è stata una crisi personale, legale o lavorativa.

Chi da poco ha chiuso una storia ma deve cercare di recuperare, bisogna cercare soluzioni. E oltretutto, chi non si scoraggia prima o poi potrà sfruttare questo periodo. Presto sarà possibile recuperare un discorso interrotto anche nell’ambito professionale.

Oroscopo Cancro

Quando dico che ci sarà un periodo importante da qui al prossimo anno intendo anche sollecitare all’azione le persone che vogliono davvero darsi da fare: quelli che gia’ si sentono sfiduciati o pensano al 2020 come ad un anno difficile senza che neanche sia iniziato, si limitano da soli!

Ecco perchè bisogna essere propositivi: le storie che nascono adesso, gli incontri che si fanno in questo periodo, le decisioni o i colloqui di lavoro, sono tutte cose che vedono il favore delle stelle. Bisogna rinunciare a qualche falsa certezza legata al passato!

Oroscopo Leone

Non ci sono pianeti contrari; questo è il momento in cui sarà possibile raggiungere un obiettivo importante. Come al solito dovrai fare tutto da solo, ma anche perchè non ti fidi molto degli altri.

In amore qualcuno potra’ aspettarsi qualcosa di più. Ma le coppie che sono già in crisi, sempre per motivi di denaro o per colpa dei figli, ora sono tornate a discutere con frequenza.

Oroscopo Vergine

Le stelle sono dalla tua parte. Poi avremo un cielo migliore anche a partire dalla seconda metà di Dicembre. Da questo momento in poi puoi arrivare a fare scelte che si riveleranno azzeccate!

Le situazioni più valide saranno spinte da queste buone stelle. Quindi, se il tuo cuore è solo, ti consiglio di farti avanti. Una storia finita male o nata in autunno potrebbe in qualche modo essere ridiscussa. E per le coppie forti, il 2020 è un anno di matrimoni, convivenze o figli.

Oroscopo Bilancia

Non basare le tue scelte d’amore solo sull’aspetto esteriore. Pensando al passato potresti anche ammettere di avere commesso un errore! Intanto guardiamo questo cielo favorevole per le acquisizioni pratiche.

Chi ha già un lavoro avviato farà scelte importanti. Bene anche nello studio. Attenzione, invece, per chi ha due storie: probabilmente questo fine settimana sara’ di obblighi e non di piacere!

Oroscopo Scorpione

Cerca di incontrare le persone che ami, potresti ricevere una bella notizia. Non bisogna essere pessimisti; se mentre ti sto dicendo questo pensi che nulla può cambiare la tua vita in positivo, probabilmente sei tu che non vuoi che accada nulla!

Venere valida, Saturno attivo, Giove ottimo: ecco perchè devo spronarti all’azione! So benissimo che sei una persona molto critica nei tuoi atteggiamenti, nelle tue riflessioni, ma ci provo lo stesso!

Oroscopo Sagittario

Sono lieto di poter annunciare che questo è un bel venerdì, specialmente in serata. Ed anche sabato e domenica saranno giornate efficaci. Purtroppo, da qualche tempo la tensione si taglia con il coltello ed ecco perchè da qualche giorno vedo un calo di energia.

L’umore da qualche tempo è ballerino ma dipende anche dalle persone che frequenti: sei a caccia di un equilibrio sentimentale perso. Questo fine settimana permette di capire quello che desideri davvero.

Oroscopo Capricorno

Se guardo le stelle di questo venerdi e dell’immediato futuro, ti trovo forte! Scorpione, Vergine e Toro sono segni che possono esserti vicino; mentre con Cancro, Ariete e Bilancia ci sono sempre troppe tensioni o si va d’accordo solo se ognuno decide di fare una vita a parte.

Per il lavoro consiglio anche la vicinanza ad un Acquario. E’ tempo di riconciliazioni!

Oroscopo Acquario

Dicembre riporta in auge la voglia di amare. E diamo spazio anche alle amicizie! Questo fine settimana potrebbe essere più piacevole per gli amici con i quali hai sempre un rapporto molto disponibile e generoso; solo che ultimamente potrebbero esserci state tensioni, soprattutto in amore.

Le amicizie amorose funzionano poco, la maggioranza di voi ora vuole un rapporto più stabile. Al bando storie nate con persone troppo lontane o già occupate.

Oroscopo Pesci

Sono giornate un pò strane, nervose. A te piacciono i ricordi ma se sono dolorosi è meglio chiuderli definitivamente in un cassetto! Occorre essere disponibili all’amore, bisogna avere la giusta volontà.

Quelli che si offrono all’amore, che allargano il giro delle amicizie, che vogliono avventure, in questo fine settimana potranno soddisfare qualche piacere. E per quanto riguarda i sentimenti più forti, ci sono grandi progetti per il prossimo anno!.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!