Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di domenica 18 aprile 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 18 aprile 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Evidentemente tutte le cose che stai facendo per andare avanti sono positive, e io confermo che il 2021 porterà una svolta, ma sono talmente tanti i pesi che hai accumulato negli ultimi anni che ci sono giornate in cui tutto sembra più faticoso. Consiglio massima attenzione anche nei rapporti con gli altri!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Puoi sfruttare questa giornata, come d’altronde tutta quest’ultima parte di Aprile, non solo per affermare qualcosa di buono nel lavoro, per raccogliere i frutti della propria operosità, ma anche per parlare di sentimenti. Questa é una domenica che invita ad amare: e le persone che sono sole da tempo, dovrebbero rilanciare i propri sentimenti!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Più’ andiamo avanti nel tempo e più ci sarà l’effetto di Giove e Saturno favorevoli che indicheranno una strada nuova da seguire. Per molti già dall’anno scorso é iniziato un nuovo percorso di lavoro e al più presto dovranno essere fatte scelte di una certa rilevanza anche in amore. Periodo fertile!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Hai una grande passionalità che andrebbe in qualche modo sfogata, perché l’amore é di riferimento, e questo vale anche per le amicizie, per le persone a cui vuoi bene. Hai bisogno di conforto perché, come ho spiegato di recente, dal punto di vista lavorativo e pratico in generale, ci sono molte avversità o comunque devi risolvere questioni legali, di soldi, piccole rogne!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Devi fare i conti con la tua pazienza perché non credo che sia molta, anzi temo che sia estremamente limitata! E siccome questi ultimi giorni di Aprile sono un po’ pesanti, per almeno dieci giorni consiglio di essere cauti. Ho spiegato qualche tempo fa che se c’é stata una crisi d’amore, potresti avere dato una sorta di ultimatum al partner.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Non devi perdere tempo, anche perché solitamente il tuo é un segno molto produttivo! Quindi, sono convinto che da qui alla fine del mese arrivi una buona risposta, che ci sia qualcosa di interessante. Tutto quello che stai facendo in questi giorni é positivo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sei alla ricerca di una grande creatività per espandere la tua situazione personale. Quelli che hanno una attività in proprio recupereranno entro metà anno, ma dovranno cambiare, dovranno ampliare certe iniziative, aggiornarsi, in qualche modo anche aggiustare il tiro e puntare su situazioni completamente diverse.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Puoi trovare quell’intuizione valida, utile per il futuro! Sappiamo che il tuo é un segno che vive di sensazioni positive e che in qualche modo cerca sempre soluzioni anche nell’ambiente in cui vive, ecco perché bisogna fare il possibile per ritrovare tranquillità in una domenica che spinge comunque all’azione!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Pare che in questi giorni tu sia preso da grandi emozioni e dalla voglia di recuperare terreno e forza fisica, perché ultimamente ci sono state problematiche in questo senso. Questo periodo, assieme al mese di Maggio, ti rimette in gioco!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In queste 24 ore faresti meglio a parlare solo se strettamente necessario! Non é una domenica no, ma ci sono molti conflitti con l’ambiente e forse anche situazioni di complessità in famiglia. Inoltre, c’é qualche dubbio dal punto di vista fisico, sei molto stanco.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Pare che tu sia di nuovo in una situazione di lieve insoddisfazione che passerà ma che avrà il culmine attorno al giorno 19 di questo mese. Quindi, la prossima sarà una settimana non dico da prendere con le pinze ma in cui molte questioni dovranno essere risolte.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Senti che c’é qualcosa di nuovo! Questa buona spinta della Luna, e presto anche quella di Venere, invita a dimenticare il passato, cosa molto importante. Capisco che i segni d’acqua abbiano sempre un bagaglio di ricordi e di emozioni che arriva da lontano, ma ogni tanto bisogna scaricare vecchie tensioni e caricare nuove sensazioni.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!