Paolo Fox, Oroscopo di oggi di martedì 20 luglio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 20 luglio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e de’ I Fatti Vostri per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Ricordiamo, infatti, che la trasmissione i Fatti vostri è in vacanza e che Paolo Fox l’oroscopo lo sta fornendo solo in radio. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo martedì c’è una bella Luna favorevole. C’è un cielo di recupero con tanta fatica e tanto impegno, ma fa parte della tua vita scalare le montagne, le mete facili non ti piacciono. Anche in amore puoi atterrare su un terreno un pochino più morbido. Ci sono stati dei mesi pesanti, ma attenzione in amore a non essere competitivi. A volte l’Ariete entra in competizione in amore soprattutto dopo che certe situazioni sembrano non dare mordente, hai bisogno di vivere in maniera spericolata anche i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questi primi giorni di Luglio sono stati agitati, forse hai piccoli dubbi in coppia. C’è una trattativa che non va in porto o ci sono soldi che vorresti e non riesci ad ottenere. Io consiglio sempre di moderare le pretese, questo è un anno che toglie qualcosa ma può regalare molto di più. Per esempio da questa settimana i sentimenti con un pò di difficoltà possono recuperare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Martedì e mercoledì stai pensando a troppe cose contemporaneamente, cosa che ti capita spesso, ma un minimo di ragionamento è necessario soprattutto se stai cercando di uscire fuori da una serie di problematiche che riguardano la tua vita. Il segno zodiacale dei Gemelli non sa stare senza fare nulla, ma è importante recuperare l’amore. Da giovedì Venere potrebbe chiederti di essere più esplicito nei sentimenti o chiederà una sorta di revisione della coppia.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Non cadere nella malinconia ogni tanto ti capita anche nei periodi migliori. Ci sono delle novità per chi sta cercando un nuovo percorso di lavoro, potrebbero anche dopo un primo rifiuto cercarti nuovamente perchè a te non si rinuncia. Sei molto bravo e abile nel cercare di mettere a posto le questioni di lavoro, ma in amore sei vittima dei sentimenti e del desiderio di vivere delle situazioni complicate. Cerca delle persone che sono positive per te.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questa Luna è molto forte, 48 dinamiche. E’ difficile che tu possa passare inosservato con questa Venere che ti dà una luce pazzesca. Fare chiarezza nelle collaborazioni, ma sempre con i piedi per terra perchè il solito Saturno dice che bisogna fare le cose con calma. Hai diritto al relax.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In queste 48 ore vai un pochino al rallentatore, potresti anche innervosirti se nell’ambito del lavoro stai cercando di chiudere delle cose. Da giovedì ci sono delle novità, possibile un contratto o una chiamata, ma la firma e la conclusione di certi accordi ci sarà fino alla metà di Agosto. Ci sarà anche uno sblocco in amore.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Si recupera molto a livello di emozioni. Chi ha un’attività in proprio è arrabbiato in quanto deve mettere a posto tante carte. Progetti con soci e collaboratori ritrovati dopo un periodo di allontanamento. Amore nella norma, il periodo più caldo ci sarà dopo Ferragosto.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Più ci avviciniamo a giovedì e meglio è perchè Venere non sarà più contraria. Avrai notato che in questi giorni di Luglio ti sei messo un pò da parte: chi è single si è fatto un pò desiderare, poi c’è chi ha una storia e in quel caso c’è stato un momento di lieve tensione. Bisognerebbe trovare un pò di vicinanza e dialettica e questo è il momento migliore per farlo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Buone le intuizioni. Il lavoro può essere discusso e programmato in vista dell’autunno, ma quello che resta complesso è l’amore. Anche un amore intrigante può essere vissuto con difficoltà, è bello che si desidera l’amore, ma ogni tanto bisogna anche essere un pochino più semplice nel vivere le relazioni sentimentali. Chi ha una storia da tempo è un pò in confusione.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Giovedì e venerdì le giornate migliori, si riparte. Dal 22 qualcosa nasce, si muove, alcuni stanno aspettando quantomeno una notizia di lavoro. Da giovedì tutto è più facile, entro i primi di Agosto ci saranno delle giornate molto interessanti. In realtà tu vorresti vivere qualche conferma, ottenere qualche nuova speranza. Questo è un periodo molto fertile per le coppie che vogliono avere un figlio e in generale anche per chi cerca l’amore.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Giornate attive, forse anche troppo. Ci sarebbe bisogno di calma e serenità. Pensa al futuro come una ruota che gira e molto probabilmente ci saranno delle belle novità. Tu già sai che ci saranno dei cambiamenti e non pensare che tutti siano negativi. Un nuovo percorso di lavoro, per alcune persone una nuova casa, un trasferimento. Questo è un cielo particolare per chi non è sposato e legato.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Verifiche d’amore. Attenzione alle storie che hanno fatto acqua da tutte le parti, attenzione se stai con una persona che ti è apparsa un pò diversa da prima, tu hai bisogno di lealtà e passione a livello sentimentale, ma potresti accorgerti che c’è un interesse. Buone novità sul piano pratico, si può sbloccare una questione legale, una compravendita. Questo è un cielo sempre più importante via via che ci avviciniamo all’autunno.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!