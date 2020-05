Paolo Fox, Oroscopo 23 maggio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo di oggi: sabato 23 maggio 2020

Sabato 23 maggio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Posso dire che in questa giornata riprendi quota e voglia d’amare! In questo periodo hai anche un grande desiderio, quello di recuperare il tempo perduto. Tra l’altro, in vista del mese di Settembre ci sono già diversi progetti in ballo: tutti i mesi che sono stati persi, che hanno avuto un andamento negativo, da ora possono essere recuperati. Ed in questo senso, anche l’amore può riscattarti, specialmente da domenica.

Oroscopo Toro

Questo è un momento di verifica, soprattutto per quanto riguarda le finanze e le questioni di carattere pratico, perché ci sono dei progetti da attuare a partire da Luglio e Agosto. Poi voglio ricordare che Giove è in buon aspetto e Saturno rallenta: cosa vuol dire? Che certi progetti si faranno, ma un pò più in la nel tempo. Quindi, mai perdere la speranza!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Siete di fronte ad una situazione astrologica molto particolare, perché tra sabato e domenica Luna, Mercurio e Venere saranno proprio nel tuo segno, tutti un buon aspetto a Saturno, che può indicare la rinascita improvvisa di una passione! C’é un grande progetto in ballo che entusiasma: tutto quello che stai facendo ora ha il potere di sconfiggere la negatività e la tristezza degli ultimi mesi. Anche gli incontri sono favoriti!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Hai bisogno di un pò di coraggio! Sappiamo che solitamente non chiedi mai niente, e sappiamo che sei fra i segni cercano negli altri solidarietà senza pretendere nulla in cambio: se ultimamente ti sembra di avere dato più di quello che hai ricevuto, è normale che tu sia persino un pò arrabbiato. Bisogna rivedere una questione legale, finanziaria, contrattuale o burocratica della tua vita. L’amore è nella norma!

Oroscopo Leone

Questa giornata è una giornata un pò agitata al mattino, ma puoi contare su grandi stelle! Posso dire che assieme a Cancro, Ariete e Pesci, hai una grande vitalità, una grande radicalità che non solo ti contraddistingue, ma che ti rende uno dei segno più potenti dello zodiaco. Sono favoriti gli incontri e le amicizie, mentre sul lavoro devi digerire un rospo! Eppure ultimamente hai avuto anche un buon riscontro, ma pare che ci siano persone che vogliono toglierti questo risultato!

Oroscopo Vergine

Hai trascorso una settimana veramente pesante: qui non si discute l’andamento generale dell’anno, perché come ho spiegato altre volte i segni di terra sono molto forti in questo 2020, però è dall’inizio della settimana (già da lunedì) che sembri sotto pressione, nervoso, stanco! Quindi, anche in questa giornata consiglio di evitare tensioni in famiglia. Forse devi anche andare contro qualcuno che non è dalla tua parte!

Oroscopo Bilancia

Ti trovi di fronte ad un fine settimana che può fare la differenza! Si perché c’é una fortissima concentrazione di pianeti in segno d’aria: e siccome tu sei un segno d’aria puoi spaziare liberamente, puoi sentiti libero, puoi sentirti anche più innamorato! Certo è che in questo periodo l’unico vero problema sono i soldi e come recuperarli!

Oroscopo Scorpione

Questa settimana si conclude in maniera abbastanza interessante, se solo non ci fosse qualche piccola polemica, qualche tensione che riguarda il denaro. Da questo punto di vista sei più attento e riflessivo, ma devi comunque farti due conti, come si dice! Tra venerdì e domenica raccomando di non risparmiarti in amore dove se hai a che fare con Acquario e Leone, ci sono progetti in ballo ma anche tanta indecisione nel portarli avanti.

Oroscopo Sagittario

In questo fine settimana non devi fare passi falsi! Ognuno sa la sua strada, ognuno conosce la propria vita, però mettersi in polemica, creare disagi e tensioni in famiglia ed in amore potrebbe essere rischioso. E poi questo è un weekend di test, come dico spesso! Ovvero, se una storia va o non va, lo si capira adesso. Forse sei anche in attesa di una risposta e questo rende tutto più agitato!

Oroscopo Capricorno

Devi organizzarti al meglio: questo è un anno che offre opportunità che poi possono essere più o meno colte, nelle quali puoi essere più o meno preparato a farti avanti. Ma in generale il mio consiglio è quello di non tralasciare nulla, neanche certe piccole indicazioni che potrebbero rivelarsi utili per il tuo futuro. In amore non trovo grandi novità, mentre sul lavoro stai veramente scalando una vetta!

Oroscopo Acquario

In questo fine settimana devi rilassarti ma nello stesso tempo potresti anche fare scelte importanti in vista del futuro. Queste sono tre giornate che necessitano di un pò di accortezza solo nei rapporti interpersonali. Il desiderio di cambiare vita, di trasgredire, di tornare ad essere liberi, ora è ancora più forte, visto che da Marzo alcune realtà personali o di lavoro sono cambiate al punto che vorresti anche cambiare la tua esistenza dal profondo!

Oroscopo Pesci

In questo fine settimana la tua pazienza sarà messa a dura prova: sarà facile discutere, sarà facile mettersi contro una persona. Potresti essere anche in dubbio su cosa fare nell’ambito del lavoro: tu chiedi certezze ma chiedi anche dei cambiamenti! Va detto che questo è un sabato che produce un effetto un pò nervoso, in tutti i rapporti familiari e non, che durerà per tutto il weekend!

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!