Giovedì 10 settembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa giornata ritrovi un grande vigore! Posso dire che questo é un oroscopo che premia gli amanti, gli innamorati e tutti coloro che vogliono incontrare una persona piacevole. E’ un cielo davvero efficace per i sentimenti!

Oroscopo Toro

Anticipo fin da ora che tra venerdì e sabato potrai rimetterti in pista, ricucire uno strappo! Posso dire che questo é momento un pò strano, forse anche conflittuale per quanto riguarda le questioni d’amore. E’ come se ti sentissi poco amato o magari sarà necessario chiarire qualcosa entro poco tempo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In queste 48 ore la Luna si trova nel tuo segno in buon aspetto a Mercurio: non solo possono arrivare buone idee ma potresti trovarti in uno stato di grande forza! Potresti riuscire ad avere qualche risultato migliore. I sentimenti ti premiano!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La cosa importante del momento é riuscire ad andare avanti anche se capisco che non tutto stia andando a meraviglia! Soprattutto nel lavoro ci sono state interruzioni, problemi o magari spesso hai dovuto discutere.

Oroscopo Leone

Al momento sei sempre molto ammirato! Tu hai già un carattere forte, e in questi giorni con Venere nel segno, ancora di più! Puoi innamorarti o fare innamorare di te qualcuno. Successo alle porte!

Oroscopo Vergine

Queste 48 ore sono piuttosto confuse! Forse ci sono troppe cose da fare e poco tempo per concludere tutto, ma ricorda sempre che questo é un anno che porta una buona energia e delle buone risorse, nonostante tutto quello che é successo nel mondo!

Oroscopo Bilancia

Stai finalmente ritrovando i tuoi obiettivi e la forza per combattere! Se ultimamente ci sono state delle dispute, se nel recente passato hai vissuto diverse controversie, ora si possono risolvere.

Oroscopo Scorpione

Anticipo fin da ora che tra venerdì e sabato avrai una gran voglia di emozionarti di nuovo! E grazie a Giove e Saturno favorevoli, per quanto riguarda i nuovi progetti di lavoro o le richieste, c’e’ una discreta forza.

Oroscopo Sagittario

Magari devi semplicemente tenere conto di tanti piccoli ostacoli, di tante tensioni che bisogna superare. Per fortuna, posso annunciarti che da venerdi andrà meglio!

Oroscopo Capricorno

Devi risolvere tante situazioni che sono nate male nel passato, ma posso dire che le prossime settimane saranno molto convincenti da questo punto di vista. Ultimamente ho spiegato spesso che questo e’ un anno che porterà un cambiamento di rotta.

Oroscopo Acquario

Puoi guadagnare terreno e soprattutto uscire fuori da una sorta di agitazione continua che c’é stata tra lunedì e martedì. E’ un periodo di buona energia, di buona forza che puoi usare in tutto quello che fai!

Oroscopo Pesci

A volte anche a te capita di perdere la pazienza, di prendere anche tutto un pò troppo di petto, ma in questo giovedì bisogna evitarlo perché é una giornata piuttosto stancante, e tu non riesci a vedere chiaro in tutte le situazioni che vivi.

