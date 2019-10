Paolo Fox, oroscopo domenica 20 Ottobre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per la giornata di oggi?

Domenica 20 Ottobre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Ariete

Potrete anche dire basta a situazioni che non piacciono più o pensare che tutto sommato hai fatto male ad accettare un certo incarico. Sarà meglio uscire da una situazione che provoca solo disagio. Questa settimana è stata un pochino più pesante del previsto, questo anche per quanto riguarda i soldi.

Non a caso Sole e Marte in opposizione dicono che sei un pò in guerra con qualcuno, non è facile mantenere la calma. Consiglio molta attenzione in tutti i rapporti interpersonali: chi lavora anche la domenica sarà molto agiato e parzialmente insoddisfatto.

Oroscopo Toro

Le stelle di domenica sono favorevoli e va detto che questa è una giornata che porta qualcosa in più; magari si potrà arrivare ad una conclusione positiva di una trattativa. Bisogna dire però che con troppi pianeti opposti, c’è anche qualche dubbio che riguarda la tua vita sentimentale. Non tutti sono in crisi ma alcune coppie devono fare delle scelte importanti che andranno gestite con molta attenzione.

Questo periodo potrebbe mettere in programma un trasferimento, un trasloco, un cambiamento che comunque porta un pò di stress.

Oroscopo Gemelli

In questa domenica bisognerebbe dare spazio ai sentimenti e sopratutto se c’è una storia che funziona poco o magari è stata messa in crisi, sarà bene parlarne subito. Non aspettare il mese di Novembre, perchè proprio adesso sarà più facile capire da che parte andare.

Con Marte in ottimo aspetto si può avere qualche cosa in più; la creatività è favorita, chi può e vuole avere un figlio o farsi venire in mente una buona idea sarà più favorito.

Oroscopo Cancro

E’ tempo di slegarsi da tutte quelle situazioni che non hanno più motivo di esistere. Nell’ambito del lavoro, tutto quello che è nato negli ultimi due anni ha portato fatica e ci sono sempre stati cambiamenti difficili da affrontare.

Se fai la stessa cosa con successo è solo perchè sei bravo, solo che anche tu avresti bisogno di relax. Se possibile, cerca di dare più spazio all’amore e anche a tutto il resto.

Oroscopo Leone

Entro la fine di Novembre, nell’ambito del lavoro, può cambiare qualcosa a tua scelta, per motivazioni personali, per questioni che arrivano dall’esterno. Insomma non è più il caso di temporeggiare. Spero che molti Leone abbiano avuto un bel periodo, l’estate per chi è solo dovrebbe avere già regalato un amore, tu metti sempre alla prova le persone che ti stanno attorno.

Quindi non sarebbe un caso se in questi giorni ti sentissi un pò in crisi. Spesso non te ne rendi conto ma diventi molto esigente. Mettendo anche in imbarazzo chi ti sta vicino.

Oroscopo Vergine

Questo momento lancia delle provocazioni importanti, tra l’altro questa domenica mi sembra interessano anche per i rapporti interpersonali. Nei legami di lunga data, c’è bisogno di definire un rapporto: persino i separati, quelli che hanno avuto problemi nel passato, adesso si rendono conto che è importante ricucire uno strappo.

A te piacciono le certezze: gli amori che nasceranno in queste ore potranno diventare un punto di riferimento per il prossimo anno. E’ una giornata interessate nei rapporti con Cancro e Scorpione. Buone occasioni!

Oroscopo Bilancia

Questa domenica vi invita a non prendere tutto di petto, a lasciarsi scivolare le cose addosso. E qualcuno mi darà ragione se dico che è da sabato che non si sta bene, che ci sono delle problematiche, che bisogna affrontare le cose con calma.

Se lavori anche la domenica, probabile che ci sia qualche dubbio, oppure che qualcosa non vada come dici tu. Tutto è sulle tue spalle e anche se alla fine le cose vanno bene il peso di questa tensione si fa sentire, questa sera arrivi a casa esausto.

Oroscopo Scorpione

Siete focosi, governati da Marte. Lo scorpione dietro una apparente pigrizia, nasconde un carattere persino bellicoso: spero che questa voglia di guerreggiare si trasformi in sensualità.

Perchè questa è una domenica che può portare incontri piacevoli, e proprio tu potresti svegliarti con una grande voglia di amare una persona: siete molto affascinanti.

Oroscopo Sagittario

Con questa domenica si apre uno scenario importante per voi: più ci avviciniamo al mese di Novembre, migliori saranno le possibilità di ricucire uno strappo, di vincere una sfida, di farsi avanti.

E’ un oroscopo bello anche per chi vuole incontrare una persona, le relazioni che nascono in questi giorni permettono bene in vista del prossimo mese: novità!

Oroscopo Capricorno

E’ vero che cercate sempre di mantenere una certa tranquillità, però è da venerdì sera che le cose non vanno come dovrebbero. E forse avete anche risentito di piccoli fastidi fisici. E’ una domenica in cui devi evitare ritardi, devi cercare di gestire le cose in maniera troppo polemica, cosa non facile soprattuto se ci sono rapporti con Ariete e Bilancia.

Insomma è una giornata da tenere sotto controllo, con qualche fuori programma.

Oroscopo Acquario

Chi è solo in questo momento trova più difficile rapportarsi ad una persona. Chi è già in coppia deve fare delle scelte personali, lavorative o abitative che non sono facili da gestire. Con il partner potresti non essere contento, potresti vivere tutto con troppa fatica. Ci sono delle distanze da colmare anche in termini di spazio; ad esempio se uno dei due lavora lontano sta troppo tempo fuori casa.

Nell’ambito del lavoro ci vuole attenzione, nell’ambito della famiglia ci vuole prudenza. In questi gironi dovresti liberare l’animo facendo qualcosa di divertente, magari anche un piccolo sport, se il tempo lo consente.

Oroscopo Pesci

E’ una giornata un pò agitata e comunque è un periodo interessante per riallacciare un sentimento, per parlare di una nuova condizione che potrebbe essere quella definitiva in termini sentimentali.

I sentimenti che nascono ora sono belli, solo se nascono in contemporanea ad un’altra relazione sono un problema. Nel complesso è una giornata interessante: accetta inviti, simpatia, fascino, infatti, non mancheranno.

