Paolo Fox, Oroscopo 14 dicembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Paolo Fox, Oroscopo di oggi: sabato 14 dicembre 2019

Sabato 14 Dicembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate in anteprima a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo weekend è possibile un lieve calo di forma. D’altronde per tutta la settimana hai sfruttato al massimo le tue risorse ed e’ abbastanza normale sentirsi stanchi. Chi lavora nel fine settimana, però, non è mai completamente tranquillo. In questa meta di Dicembre sarebbe bene evitare screzi d’amore.

I cuori solitari ma anche quelli che si mettono in gioco, adesso devono valutare con cura le proprie scelte. Attenzione nei rapporti con gli amici e in famiglia.

Oroscopo Toro

La seconda metà di questo mese si annuncia interessante, ma in questi giorni bisogna tenere sotto controllo l’agitazione e controllare quei rapporti che non funzionano.

Questo fine settimana può portare una visione dell’amore più serena. Molto dipende dalla persona che hai al tuo fianco. Sia nel lavoro che in amore, qualcuno sta lottando per mantenere i propri interessi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Queste sono giornate particolari, che fanno uscire qualche soldo di troppo. Tuttavia il peggio è passato, non mi stancherò mai di ripeterlo. Molti si renderanno conto che questo periodo può determinare facilità nel raggiungere certi scopi, per risolvere e affrontare una volta per tutte anche certi fastidi fisici.

Se in amore c’è stata una storia difficile oppure qualcuno e’ rimasto scottato da una brutta esperienza, non escludo che in questi giorni ci siano incontri piacevoli: basta non essere pessimisti!

Oroscopo Cancro

Sembri in lotta con il mondo! Vivi una tensione improvvisa, un’emozione che non si riesce a decifrare. Cerca di farti largo, se ci sono persone che ti piacciono non devi assolutamente allontanarle. Anzi sollecito all’azione anche i cuori solitari.

Non tutto si risolve con un colpo di bacchetta magica anche perchè ci sono alcuni rapporti che vanno gestiti con molta attenzione, ma quantomeno si inizia a parlare di un periodo in cui è possibile voltare pagina.

Oroscopo Leone

In generale bisogna dire che puoi vincere una sfida e soprattutto iniziare a valorizzare al meglio il tuo lavoro. Non escludo che questo fine settimana rappresenti un elemento di forza per le coppie molto in crisi che vogliono recuperare.

La realtà è che c’è un po’ di stanchezza maturata nel corso degli ultimi tre mesi. Saturno e Giove sono in aspetto neutrale: alla fine, magari anche solo per il rotto della cuffia, si ottiene ciò che si desidera!

Oroscopo Vergine

Se hai un grande progetto da mettere in cantiere entro la primavera del 2020 non esitare, perchè questo è un cielo che puo’ dare tantissimo.

In questo fine settimana c’è recupero. Cerca di recuperare anche l’amore; con Venere favorevole a volte crei ansie per nulla, ma io vorrei che ti concedessi il lusso di stare bene. Ora è sempre piu’ possibile!

Oroscopo Bilancia

E’ una giornata in cui consiglio di osservare e di non agire. Qualcuno si allontana, un appuntamento salta, il programma della giornata cambia. Alcune persone che ascolti non sono del tutto piacevoli oppure potresti rimettere in discussione una scelta.

C’è un lieve calo fisico e un po’ di nervosismo accumulato, che sarebbe bene scaricare. Altrimenti si risente anche di piccoli malesseri localizzati allo stomaco, alla testa.

Oroscopo Scorpione

Per quelli che hanno seminato bene, questo fine settimana potrebbe essere foriero di buona novità. In queste 48 ore puoi fare incontri piacevoli: quelli che non si chiudono in casa confermano un amore, altri possono ritrovare il bandolo della matassa.

Gli ultimi mesi sono stati pesanti per economia e lavoro ma ora pare che si trovino risposte e nuove occasioni. Tutto è da favorire. Entro pochi mesi avrai la possibilità di scoprire il vero amore!

Oroscopo Sagittario

Questo fine settimana inaugura un periodo molto importante: chi aveva detto no all’amore o chi nei primi mesi dell’anno aveva chiuso una storia, ora potrà rappacificarsi o trovare un’altra persona.

Che tu sia scontento del lavoro, che tu voglia cambiare aria è un dato di fatto, ed è da molto tempo che stai pensando a cosa fare per cambiare.

Oroscopo Capricorno

Queste giornate potrebbero essere un pò pesanti a livello psicofisico, ma nulla di grave perchè tanti progetti saranno favoriti. Però se in queste 48 ore arriva una telefonata strana, se un impegno salta, se torna una polemica che sembrava finita, non ti meravigliare!

In amore ci sono stati mesi molto duri ma qualcuno sta cercando di recuperare.

Oroscopo Acquario

Sul piano dei sentimenti molti stanno rimettendo in gioco tutto e non sempre in maniera agevole. Segno evidente che in certi rapporti la stanchezza si fa notare. Non vuol dire chiusura, non vuol dire fine, pero’ c’è una revisione oppure uno stato di attesa.

Per molti è semplicemente un periodo di progetti che al momento non si possono realizzare. Fai attenzione ai soldi e anche nei rapporti di lavoro. Ora bisogna essere più accorti!

Oroscopo Pesci

Spero proprio che in questo fine settimana tu riesca a vivere qualche bella emozione. Abbiamo un grande cielo per le passioni ritrovate: anche chi è in coppia da anni si sente più disponibile a fare l’amore.

Chi vuole abbracciare e dare spazio ai sentimenti avrà belle sorprese. Le coppie più progettuali faranno buoni progetti, stessa cosa per quanto riguarda lavoro e studio. E’ un periodo di preparazione per un 2020 importantissimo!

