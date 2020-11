Il neo acquisto del Grande Fratello Vip, Paolo Brosio è entrato come un treno nella vita degli altri gieffini. Naturalmente la sua personalità e il suo modo di vedere la vita sono note. E’ parecchio esuberante e molto devoto alla Madonna. L’esuberanza si è manifestata anche appena entrato quando si è lasciato sfuggire un “Dio bon”, che tecnicamente non è una bestemmia ma siamo molto al limite. Sappiamo che è un intercalare molto usato in Toscana e in Veneto, ma se vogliamo essere pignoli, l’espressione, è proferire il nome di Dio invano come recita il secondo comandamento. Ma lasciamo perdere questa storia, perchè in effetti Brosio è brillante e simpatico dentro la Casa ma pregare a voce alta invocando al Madonna, forse è eccessivo. Difatti non tutti coloro che seguono il programma sono credenti, e nemmeno i concorrenti. E’ possibile che ci siano degli atei, e in quel caso si andrebbe a limitare la loro libertà che è evidentemente contraria alla manifestazione plateale della religione. Ecco Il Video Mediaset.