Panic su Amazon Prime Video: trama e cast della serie tv

Panic è la nuova serie young adult Amazon Original, composta da dieci episodi dalla durata di un’ora, scritta e creata da Lauren Oliver (basata sul suo omonimo romanzo best-seller), che è anche produttrice esecutiva insieme a Joe Roth, Jeff Kirschenbaum e Adam Schroeder. Lynley Bird e Alyssa Altman sono co-produttori esecutivi. Per promuovere la serie tv, l’autrice Lauren Oliver, in collaborazione con Audible, ha lasciato una sorta di spin-off in tre parti dal titolo Panic: Ghosts and Legends, acquistabile in formato digitale sul servizio di Amazon. Panic è prodotta da Amazon Studios ed è disponibile sulla piattaforma Prime Video il 28 maggio.

Panic su Prime Video: la trama della serie tv

Nessuno sa chi ha inventato il gioco Panic o quando è iniziato. Ma nella città rurale dimenticata di Carp, in Texas, questo gioco è l’unica via d’uscita da una vita noiosa. Ogni estate, i neodiplomati si riuniscono per cimentarsi in una serie di sfide a eliminazione, un gioco avvincente per sfuggire alla loro situazione.

Ma quest’estate, le regole sono cambiate e la posta in gioco non è mai stata così alta. Panic è diventato molto più di una competizione, ma una vera sfida di sopravvivenza, in cui tutto è ancora più pericoloso. I concorrenti, in totale 47, dovranno affrontare le loro paure più profonde e oscure, fino a chiudersi quanto sono disposti a rischiare pur di vincere. Chiunque può giocare. Ma ne resterà solo uno.

Panic su Amazon Prime Video: il cast e i personaggi

Nel cast della serie tv, Olivia Welch nel ruolo della protagonista Heather Nill; Mike Faist è Dodge Mason; Jessica Sula è Natalie Williams; Ray Nicholson è Ray Hall; Enrique Murciano è lo Sceriffo Cortez; Camron Jones è Bishop Mason; e Jordan Elsass interpreta Tyler Young.

Completano il cast: Bonnie Bedelia nel ruolo di Anne; Moira Kelly è Laura Kean; Nancy McKeon è Jessica Mason; Rachel Bay Jones è Sherri Nill; Bryce Cass è Adam Lyons; e Kerri Medders nei panni di Ruby Anne McDonough.