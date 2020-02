Panariello, Conti, Pieraccioni: lo show arriva in prima serata su Rai1 nel giorno di San Valentino. Un appuntamento imperdibile per il pubblico che potrà assistere in esclusiva allo spettacolo teatrale dei record che i tre amici hanno portato in giro per l’Italia.

Panariello Conti Pieraccioni, lo show su Rai1 da stasera

Venerdì 14 febbraio 2020 alle ore 21.25 appuntamento con “Panariello Conti Pieraccioni, lo Show“, lo spettacolo dei record che i tre hanno portato in giro per l’Italia registrando quasi ovunque il tutto esaurito.

Si tratta di un’occasione davvero imperdibile per assistere a quello che si preannuncia un vero e proprio evento televisivo. Lo spettacolo teatrale, infatti, per la prima volta arriva in esclusiva sul piccolo schermo. Uno show che, complice i record di vendita dei biglietti, è entrato nella storia dello spettacolo italiano.

Sul palcoscenico tre artisti hanno voluto condividere con il grande pubblico la loro grande amicizia. Giorgio, Carlo e Leonardo, infatti, prima di essere tre artisti sono tre grandi amici che hanno messo in scena uno spettacolo divertente, ma anche ricco di momenti di riflessione e di emozione.

Panariello Conti Pieraccioni in tv

Un vero e proprio cabaret all’italiana con imitazioni, sketch, gag e immancabili travestimenti che hanno fatto divertire il pubblico dei teatri italiani. Uno show nato quasi per caso che Panariello, Conti e Pieraccioni hanno pensato di organizzare per ringraziare il pubblico. Un successo travolgente che ha spinto gli organizzatori ben presto a spostare lo show dai teatri ai palasport vista la grandissima richiesta da parte del pubblico.

Come dimenticare poi lo show evento all’Arena di Verona che ha consacrato il trio come uno dei più amati dello spettacolo italiano. Il successo è stato consacrato non solo dall’affetto del pubblico, ma anche dalla critica. Tantissimi gli elogi verso il trio, che hanno fatto della simpatia, dell’ironia e dell’eleganza il must de “Lo show”, uno spettacolo che ha confermato l’affiatamento di tre uomini uniti da un’amicizia nata negli anni Ottanta e da tre carriere ricche di successo e soddisfazioni.

Una reunión a 25 anni di distanza dal loro primo spettacolo insieme destinata a restare nella storia dello spettacolo italiano. Per l’occasione su Rai1 verrà trasmesso lo spettacolo portato in scena sul palcoscenico del Teatro Verdi di Montecatini Terme.