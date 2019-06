Perché è saltata la nuova intervista di Pamela Prati a Live – Non è la D’Urso? Nella puntata di mercoledì 12 giugno 2019, a spiegare il motivo dell’assenza della showgirl ci ha pensato la stessa Barbara D’Urso in diretta televisiva. Dopo l’annuncio ufficiale dell’ospitata di stasera su Canale 5, infatti, in trasmissione la conduttrice in persona ha speso parole di fuoco per motivare quanto accaduto di recente. Qui il video Mediaset completo dell’intero intervento fatto in tv dalla presentatrice.