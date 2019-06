Ci sarà anche Pamela Prati, tra gli ospiti di stasera di Live – Non è la D’Urso. Nella tredicesima puntata di questo mercoledì 12 giugno 2019, infatti, la showgirl racconterà tutta la sua verità sull’operazione “Mark Caltagirone” e risponderà alle accuse delle due ex agenti, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. L’intervista sarà in studio. Inoltre, in trasmissione, ci saranno anche Francesca De André e Gennaro Lillio. I due volti di Grande Fratello 16 si confronteranno con le “5 sfere” e, tra gli “sferati”, sarà presente anche il fidanzato (o ex) di lei, Giorgio T. Qui il video del promo Mediaset con tutte le nuove anticipazioni. Qui anche tutte le ultime news dall’ultima serata di “Live”.