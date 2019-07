Il caso di Pamela Prati non è affatto concluso. Potremmo dire che per il momento è solo andato in vacanza e soprattutto sta indossando una nuova veste per passare dai salotti di gossip ai tribunali. Nelle ultime ore, Pamela Perricciolo, alias Donna Pamela, è tornata a parlare del Pamela Prati Gate a margine della presentazione del nuovo libro di Selvaggia Lucarelli. La donna ha rivelato nuove e scottanti dichiarazioni al giornalista di Oggi e Dagospia Alberto Dandolo.

Pamela Prati, la sua ex agente Donna Pamela riapre il caso con delle nuove dichiarazioni

Dopo qualche giorno di vacanza, il caso di Pamela Prati torna rovente come non mai. Pamela Perricciolo, ex agente della showgirl, è stata intervistata da Alberto Dandolo, al quale ha rivelato nuove e scottanti dichiarazioni sul Pamela Prati Gate. Frasi forti quelle pronunciate da Donna Pamela, la quale ha anche dichiarato di non accettare più ospitate televisive e di essere pronta a parlarne in tribunale. Di seguito le sue dichiarazioni:

Parlerò da oggi in poi di questa vicenda solo nelle sedi opportune e non certo più nei salotti televisivi. Non è uscita ancora tutta la verità su questo caso e, mi creda, c’è ancora molto da sapere e da scoprire. È uscita fuori solo una parte della storia. Non posso dirle nulla ora, ma le assicuro che ci sono molte altre persone coinvolte e sono nomi pesanti.

Le parole di Pamela Perricciolo fanno tremare tutti. A chi si riferisce l’ex agente di Pamela Prati? La showgirl sarà nuovamente invischiata in questo caso? Le reti televisive e i settimanali di gossip sono pronti ad aprire la nuova stagione autunnale con il Pamela Prati Gate, questa volta però non sarà solo una storia trash ma un vero e proprio caso giudiziario.

