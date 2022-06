Pamela Petrarolo non rinuncia a partecipare al Grande Fratello Vip. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ci tiene a fare una precisazione. Nell‘intervista rilasciata a noi di SuperGuida TV(qui la nostra intervista a Pamela), la showgirl aveva spiegato di aver dovuto rifiutare la proposta di prendere parte al reality condotto da Alfonso Signorini per questioni familiari.

Pamela Petrarolo sul Grande Fratello Vip

Pamela Petrarolo ha infatti dichiarato:

“Mi è stato proposto di partecipare al Grande Fratello Vip prima che andassi all’Isola dei Famosi. Avevo partorito da quattro mesi e non ce l’ho fatta”. Alcuni siti web hanno poi diffuso erroneamente la notizia che Pamela non avrebbe voluto partecipare al Grande Fratello Vip. Pamela a tal proposito è intervenuta ai nostri microfoni per specificare quanto segue:

“Ci tengo a precisare che per un soffio non ho preso parte al Grande Fratello Vip che ad oggi rimane il reality a cui un giorno spero di poter partecipare. Faccio questo chiarimento per smentire quei siti che hanno erroneamente riportato alcune dichiarazioni distorcendo quanto invece dichiarato nell’intervista e riportato fedelmente”. Poi ha aggiunto: “Sono una fan di Alfonso Signorini e del Grande Fratello Vip. Anzi, colgo l’occasione per fare un appello ad Alfonso: quando mi chiami?”.

Con questa dichiarazione, Pamela Petrarolo conferma la sua intenzione di partecipare in futuro al Grande Fratello Vip. Anche in altre occasioni, l’ex ragazza di Non è la Rai aveva manifestato questo desiderio. Chissà che la chiamata di Alfonso Signorini non arrivi al più presto!