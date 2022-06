Ha sconfitto la paura della solitudine durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi. Pamela Petrarolo è stata eliminata da Nick Luciani ad un passo dalla finale di questa edizione del reality. Pur essendo entrata in corsa, l’ex ragazza di “Non è la Rai” si è sentita accolta dal gruppo degli altri naufraghi. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Pamela ha tracciato un bilancio di questa esperienza rivelando che dopo la partecipazione al reality “La Fattoria” aveva deciso di chiudere con i reality. Parlando dei naufraghi, Pamela ha confidato di essersi ricreduta su Estefania Bernal e Roger Balduino e a proposito di Edoardo Tavassi ci ha svelato un retroscena. Pamela Petrarolo ha escluso per il momento la possibilità di partecipare al Grande Fratello Vip e si candida per Pechino Express: “Mi piacerebbe partecipare con Estefania Bernal”, ha rivelato. In queste ore hanno fatto molto scalpore le dichiarazioni di alcune ragazze di Non è la Rai. Pamela però ha voluto replicare chiarendo di non aver mai subito minacce o stalking.

Pamela Petrarolo, l’intervista

Pamela, questo è il secondo reality a cui partecipi dopo la Fattoria. Cosa ti ha convinta a partecipare?

Dopo aver partecipato alla Fattoria avevo giurato a me stessa che non avrei fatto più un reality. Lasciare gli affetti è stato complicato anche perché il rischio del ripensamento è dietro l’angolo. In questi casi ti chiedi sempre se la decisione che hai preso sia stata opportuna. Dalla mia partecipazione alla Fattoria è passato tanto tempo. All’inizio ero titubante perché la mia figlia più piccola ha due anni. La famiglia mi ha rassicurato però garantendomi che ce l’avrebbero fatta senza di me.

Che esperienza è stata per te?

Inaspettatamente ho vissuto questa esperienza per la maggior parte in solitaria. Ne è valsa la pena però perché mi ha dato la possibilità di leggermi dentro e di riflettere. Con la vita frenetica di tutti i giorni era difficile che potessi trovare del tempo per concentrarmi su me stessa. Devo ammettere però che all’inizio ero spaventata per via di alcune paure che mia madre mi ha trasmesso da quando ero piccola. In quel contesto mi è scattato un meccanismo di difesa e ho preso consapevolezza di tante cose. Mi sono resa conto per esempio che riuscivo a sopravvivere alla mancanza di cibo. Non ho accusato la fame e nei primi giorni nemmeno ci pensavo perché ero concentrata su altro. Ho provato ad essere me stessa a prescindere dalle critiche.

Sei arrivata ad un passo dalla finale. Ti saresti aspettata l’eliminazione?

Ero convinta di andare in finale ad occhi chiusi. Avendo superato quattro eliminazioni in solitaria ci ho sperato. Sono stata eliminata con l’1% di differenza rispetto a Nick. E’ stata una questione di fortuna.

Tornando indietro, c’è qualcosa che non rifaresti?

Se potessi scegliere tornando indietro vivrei questa avventura da subito in solitaria. Non mi farei quattordici giorni di convivenza con gli altri naufraghi. Mi sono annoiata. Sono entrata in punta di piedi e il gruppo mi ha accolto bene. Mi sono divertita ma se dovessi fare un paragone tra i quattordici giorni vissuti con gli altri e il mese trascorso in solitaria non avrei alcun dubbio. Preferirei rivivere l’esperienza da sola.

Tra i naufraghi chi si è rivelata una bella sorpresa?

Da spettatrice avevo un pregiudizio su Estefania Bernal e Roger Balduino. Non credevo alla loro storia e non ci ho creduto nemmeno dopo. Parlando singolarmente con loro però mi sono ricreduta. Ho scoperto due persone carine.

Chi invece ti ha deluso di più?

Non ci sono state persone che mi hanno deluso perché ho trascorso poco tempo con gli altri naufraghi. Mi sono sentita accettata però dal gruppo. Ho cercato sempre di tenermi lontana dalle discussioni.

All’inizio sia Edoardo che Maria Laura si sono scagliati contro di te in merito alla questione del cibo. In sostanza ti hanno accusato di essere egoista non pensando al bene degli altri naufraghi. C’è stato un accanimento nei tuoi confronti?

Sono rimasta molto male per questo. L’unico screzio l’ho avuto con Edoardo che era l’unica persona che apparentemente si era subito legata a me. Edoardo si è impazzito perché Marco Maccarini doveva scegliere delle persone a cui dare da mangiare lo stesso giorno in cui mi ha procurato l’ustione di un dito. Marco mi ha scelto e a quel punto io ho fatto una domanda chiedendo se dopo la ricompensa potevo mangiare anche il riso. Ho ripetuto quella domanda un paio di volte. Edoardo si è sentito chiamato in causa e se l’è presa sul personale essendosi ritrovato lui nella stessa situazione. Lui non ha capito che la mia domanda era legittima in quanto ero appena arrivata e volevo capire come fossero le dinamiche di gioco. Poi gli altri naufraghi e in particolare Nicolas gli hanno fatto capire che con me aveva sbagliato tanto che poi dopo è venuto a chiedermi scusa. Mi ha detto che avevo frainteso ma io in ogni caso non l’ho digerita. In quel momento ho avuto timore che si potesse innescare una discussione accesa e che le mie figlie a casa potessero preoccuparsi. Mi sono allontanata, ho fatto un respiro e ho aspettato che lui si rendesse conto che aveva commesso un errore. Con lui poi mi sono freddata e ciascuno ha preso la sua strada. Lui era cambiato molto da quando era uscita Guendalina. Lei lo teneva a freno e lo faceva ragionare. Spesso perdeva il lume della ragione e diventava una mina vagante.

Dopo questa esperienza, ti piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip? Ti è stato proposto?

Ora mi vorrei riprendere. Mi è stato proposto di partecipare al Grande Fratello Vip prima che andassi all’Isola dei Famosi. Avevo partorito da quattro mesi e non ce l’ho fatta. Mi piacerebbe molto però partecipare a Pechino Express. Mi divertirebbe molto fare questa esperienza con Estefania. E poi il mio sogno rimane Tale e quale show.

Avevi provato a sostenere il provino ma non ce l’avevi fatta.

Ho fatto due e tre provini e sembrava ormai fatta. Ora vedremo se dopo questa esperienza all’Isola dei Famosi sarà più semplice.

In questi giorni hanno fatto scalpore le dichiarazioni rilasciate da Eleonora Cecere, Angela Di Cosimo e Ilaria Galassi. Hanno raccontato di venire minacciate di morte e di ricevere per posta peli pubici e bambole vudù. Anche tu hai avuto esperienze simili? Eri a conoscenza di queste storie?

Mi dissocio totalmente perché io non mi ricordo questi episodi che loro hanno raccontato. Non mi è mai capitato né durante né dopo il programma di ricevere minacce. Mi sono anche chiesta perché mi avessero tirata in ballo ma immagino che con la mia esposizione all’Isola dei Famosi era più facile che la notizia potesse fare rumore.