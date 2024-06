E’ stato proiettato a Roma presso il The Space Cinema “Time to Change”, un documentario di Banca Generali che vede protagonista il fotografo di moda e reportage sociali Stefano Guindani. Il docufilm, con la voce narrante dell’attrice Rocio Munoz Morales, conduce lo spettatore tra il Guatemala e il Kenya passando per Singapore, Hong Kong, Milano, fino alle remote più isole dell’Artico proponendo una riflessione importante sul cambiamento climatico. All’anteprima erano presenti numerosi volti del mondo della tv e dello spettacolo.

Pamela Camassa, intervista

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Pamela Camassa. In merito all‘emergenza ambientale, la showgirl toscana ha dichiarato: “Sono fiduciosa ma dall’altra nutro anche delle perplessità. Penso che l’unione faccia la forza. Se tutti facessimo più attenzione a determinate cose qualcosa potrebbe cambiare. Dovremmo essere grati di essere sulla terra, dovremmo prendercene cura”.

Oggi i giovani sono sicuramente più sensibili al tema. Basti pensare ai tanti ragazzi che sono scesi in piazza per la tutela dell’ambiente. La Camassa ha ammesso: “Tramite i social i ragazzi si sono avvicinati alla sostenibilità ambientale. Credo che le nuove generazioni siano in grado di fare una rivoluzione”. Proprio lo scorso anno, Pamela Camassa è stata una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi.

Non potevamo non chiederle un commento su Vladimir Luxuria alla conduzione: “Sto seguendo anche questa edizione come tutti gli anni. A me Vladimir piace tanto. E’ un’amica, la conosco e lo scorso anno quando io ero concorrente lei era opinionista. Secondo me se la sta cavando molto bene. All’inizio ha avuto delle difficoltà, era titubante ma dopotutto non è facile presentare un reality”.

Pamela Camassa ha poi escluso la partecipazione in futuro al Grande Fratello: “Sono selvaggia, spartana, mi piace stare all’aria aperta. L’idea di stare rinchiusa dentro una casa non fa per me”.

A conclusione dell’intervista rivela che le piacerebbe condurre un varietà ma anche programmi come “Zelig” o “Le Iene”.