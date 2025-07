Torna a Siena l’appuntamento con il Palio di Siena 2025, la competizione fra le diciassette Contrade di Siena nella forma di una giostra equestre di origine medievale. Ecco tutto quello che c’è da sapere: data, contrade in gara e dove vederlo in tv.

Palio di Siena 2025, data e contrade in gara

Oggi, mercoledì 2 luglio 2025, al via la nuova edizione del Palio di Siena 2025 che si svolge ogni anno nella storica Piazza del Campo. La competizione, in onore della Madonna di Provenzano, è un appuntamento imperdibile non solo per i cittadini di Siena, ma anche per milioni di appassionati che si ritrovano a seguire la gara che vede diverse contrade contendersi il Drappellone realizzato quest’anno da Riccardo Manganelli. Dopo il taglio di nastro della manifestazione, iniziata ufficialmente lo scorso 26 giugno 2025 con la presentazione del Drappellone e la cerimonia di assegnazione dei cavalli alle Contrade, si entra nel vivo con la gara.

Dopo il corteo previsto intorno alle ore 17.20 di mercoledì 2 luglio si inizia con l’uscita dei cavalli nel cortile dal Cortile del Podestà alle 19.30. In gara dieci contrade pronte a sfidarsi per vincere il Drappellone. Ecco le dieci contrade in gara del Palio di Siena 2025: Bruco, Chiocciola, Drago, Istrice, Lupa, Oca, Pantera, Selva, Tartuca e Valdimontone. Escluse quest’anno Aquila, Civetta, Giraffa, Leocorno, Nicchio, Onda e Torre.

Palio di Siena 2025, dove vederlo in tv

L’evento del Palio di Siena 2025 è trasmesso in televisione in chiaro dalle ore 19.30 con tanto di diretta su La7 con una serie di approfondimenti a cura del TG La7. Non solo, la competizione è trasmessa anche su Canale 3 Toscana (DTT 84) e in modalità streaming su canale3.tv. Nella celebre e suggestiva Piazza del Campo di Siena sono attese le principali autorità cittadine e ospiti d’eccezione appartenenti al mondo della cultura tra cui scrittore Amitav Ghosh.

Oltre al Drappellone, il premio per la contrada vincitrice del Palio di Siena quest’anno nel mese di agosto sarà assegnato anche il Masgalano 2025, realizzato dagli studenti dell’Istituto d’Arte “Duccio di Buoninsegna. Che vinca il migliore!