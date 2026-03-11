Sarà una “48 ore indimenticabile” quella che attende i fans delle dizi turche: oltre alla consueta programmazione pomeridiana infatti, Mediaset ha deciso di regalare loro un doppio appuntamento in prime time con due della serie più amate: dopo gli episodi serali di Forbidden fruit giovedì 12 marzo, ci attende il gran finale Io sono Farah la sera successiva, in prima visione assoluta su Canale 5.

Forbidden fruit raddoppia giovedì 12 marzo

Le vicende di Yildiz e Halit sono pronte a riprendersi uno spazio nella programmazione serale di Canale 5. Mediaset è pronta a ripetere l’esperimento già provato in passato, restituendo alla dizi turca un posto nel prestigioso slot serale del giovedì.

A convincere i vertici di Cologno Monzese a dare una seconda chance al serial turco sono stati gli ottimi dati di ascolto, registrati nelle ultime settimane in daytime. E così Forbidden fruit torna a intrattenere il suo pubblico anche nella serata del giovedì sulla rete ammiraglia Mediaset, con un triplo appuntamento che si aggiunge a quelli consueti del daytime e che andrà in onda il 13 marzo dalle 21:21 alle 00:27 circa su Canale 5.

Venerdì 13 marzo il gran finale di Io sono Farah

Questa settimana l’appuntamento con le serie tv turche nel serale di Canale 5 raddoppia, visto che – dopo il triplice appuntamento con Forbidden fruit del 12 marzo – avremo anche uno speciale Io sono Farah la sera successiva.

Il serial drammatico turco ha dimostrato in queste settimane di avere tutti gli ingredienti per conquistare il pubblico, facendo registrare ottimi dati di ascolto sia nel breve appuntamento del daytime che in quello più lungo della sera.

Io sono Farah 2 volge però al termine, e per il gran finale di sempre i vertici del Biscione hanno pensato a uno slot orario davvero prestigioso. Le ultime puntate della dizi turca saranno trasmesse – in prima visione assoluta – venerdì 13 marzo su Canale 5.

Con i quattro episodi in onda il 13 marzo dalle 21:21 alle 01:29 circa, il serial turco chiuderà definitivamente i battenti, visto che non è prevista una terza stagione. C’è molta curiosità sul finale Io sono Farah: come finisce la soap? Pur non rivelandovi molti dettagli (per non rovinarvi la sorpresa) possiamo anticiparvi che sarà un finale a lieto fine. Quando finalmente arriva l’ora della verità, Tahir lotta per fermare Orhan. E proprio nel momento in cui tutto sembra perduto, scopriremo che non sono gli amati protagonisti della serie a pagare il prezzo più alto. Non siamo riusciti a far attenuare la vostra curiosità? Vi lasciamo il trailer ufficiale che Mediaset ha diffuso nelle ultime ore con le trame del finale!