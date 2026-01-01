Il giorno di Capodanno i palinsesti Mediaset subiscono alcune variazioni, e oltre a quello della rete ammiraglia di Cologno Monzese anche Rete 4 vedrà qualche modifica nella programmazione mattutina, con la cancellazione della soap tedesca Tempesta d’Amore.

Tempesta d’amore sospesa il 1° gennaio 2026

Le vicende del Fürstenhof non ci terranno compagnia la mattina di Capodanno. Tempesta d’amore non si presenterà infatti oggi, 1° gennaio, al consueto appuntamento delle 10:40 circa su Rete 4.

I motivi della cancellazione sono da ricercare nella volontà dei vertici Mediaset di consentire a tutti i fans della serie tv tedesca di trascorrere questa giornata di festa in compagnia di parenti e amici, senza perdersi le vicende dell’hotel a 4 stelle.

Tempesta d’amore non va in onda: cosa vedremo al suo posto?

Coloro che trascorreranno il Capodanno a casa, potranno comunque trovare ad attenderli un programma ricchissimo anche nello slot mattutino di Rete 4.

In questa giornata di festa infatti il Fürstenhof lascerà il posto a un altro albergo prestigio: il Grand Hotel Excelsior. Questo è il titolo della commedia brillante con Carlo Verdone, Adriano Celentano ed Enrico Montesano, che prenderà il via alle 09:29 e ci terrà compagnia fino alle 11:55 circa.

Tempesta d’amore: quando tornerà su Rete 4?

I fans della serie tv tedesca potranno tranquillamente godersi il giorno di festa, senza il timore di perdere neppure un episodio Tempesta d’amore. La soap tedesca tornerà regolarmente sul piccolo schermo domani, venerdì 2 gennaio.

Nel primo episodio del 2026 assisteremo alla possibile realizzazione di un sogno di Ana. La Alves sarà infatti determinata ad acquistare le cavalle Cassiopea e Cleopatra. Da un lato ad incoraggiarla ci sarà Roland, mentre dall’altro Vincent farà di tutto per dissuaderla: i timori del giovane veterinario saranno fondati? E Ana finirà per dare retta ai suoi consigli?

Un altro sogno potrebbe avverarsi: quello di Katja di trasferirsi in un vigneto a Baden Baden con Markus. Occhio anche a questa storyline, che promette di rivelare molte sorprese. Se volete scoprire insieme a noi cosa ci riservano le trame 2026 Tempesta d’amore, continuate a seguirci.