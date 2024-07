L’offerta televisiva dei Palinsesti Rai 2024-2025 per il prossimo autunno-inverno parte nel segno di alcuni programmi considerati oramai un cult del piccolo schermo. A cominciare dalla nuova stagione di “Tale e quale show” di Carlo Conti, ma anche “Ballando con le Stelle” di Milly Carlucci e confermato anche “The Voice Kids” di Antonella Clerici. Scopriamo insieme tutta la programmazione Rai per l’autunno inverno 2024-2025.

Palinsesti Rai 2024/2025, l’offerta del prime time:

Presentati a Napoli i Palinsesti Rai 2023-2024. Roberto Sergio, l’Ad della Rai, durante la conferenza stampa di presentazione ha dichiarato: «abbiamo approvato un piano industriale da 225 milioni per rendere la Rai una digital Media Company, poi abbiamo avviato il lavoro per una Rai più efficiente e più green, Roma entra finalmente nella fase di ristrutturazione, ci trasferiamo per alcuni anni per tornare in una sede nuova, moderna e green, a Milano abbiamo fatto uno straordinario accordo con Fiera che porterà ad avere il Centro di produzione più innovativo che c’è in Italia, poi i centri di Torino e Napoli».

La RAI riparte puntando sui alcuni cavalli di battagli riconfermati in toto nella prossima stagione tv. A cominciare da “Report” con Sigfrido Ranucci, “Presadiretta” con Riccardo Iacona e “Chi l’ha visto” con Federica Sciarelli. Nei palinsesti trovano spazio anche: “Amore Criminale” con Veronica Pivetti, gli speciali di “Petrolio” di Duilio Giammaria e di “Storie di donne al bivio” di Monica Setta, le inchieste di “Farwest” con Salvo Sottile e “La Confessione” con Peter Gomez. Tra le novità Stefano De Martino, nuovo re della Rai, mattatore di Affari Tuoi orfano di Amadeus. In salita anche Marco Liorni che condurrà l’evento di Capodanno “L’anno che verrà” e il game show “Chi può batterci”. Naturalmente in Palinsesto trovano spazio anche programmi cult come “Tale e Quale Show“, “Ballando con le Stelle“, “The Voice Kids“, le serate di Telethon e tanto altro.

I programmi e le prime serate di Rai1 dell’autunno – inverno 2024/2025

ACCESS & PRIME TIME RAI1 AUTUNNO-INVERNO 2024-2025

AFFARI TUOI condotto da Stefano De Martino dal 2 settembre;

condotto da dal 2 settembre; SEMPLICEMENTE FIORELLA con Fiorella Mannoia, 8 settembre;

con Fiorella Mannoia, 8 settembre; TIM MUSIC AWARDS con Carlo Conti e Vanessa Incontrada : venerdì 13 e sabato 14 settembre;

con e : venerdì 13 e sabato 14 settembre; TALE E QUALE SHOW condotto da Carlo Conti da venerdì 20 settembre all’8 novembre;

condotto da da venerdì 20 settembre all’8 novembre; CHI PUO’ BATTERCI condotto da Marco Liorni da sabato 21 settembre;

condotto da Marco Liorni da sabato 21 settembre; BALLANDO CON LE STELLE con Milly Carlucci da sabato 28 settembre al 21 dicembre;

con da sabato 28 settembre al 21 dicembre; CENTO, UN SECOLO DI SERVIZIO PUBBLICO condotto da Carlo Conti il 6 ottobre;

condotto da Carlo Conti il 6 ottobre; THE VOICE KIDS con Antonella Clerici da venerdì 15 novembre al 20 dicembre;

con da venerdì 15 novembre al 20 dicembre; SERATA BAMBINO GESU’ con Eleonora Daniele il 19 novembre;

con Eleonora Daniele il 19 novembre; SERATA UNICEF con Mara Venier il 20 novembre;

con Mara Venier il 20 novembre; MARATONA TELETHON SHOW dal 15 al 22 dicembre;

dal 15 al 22 dicembre; SARA’ SANREMO con Carlo Conti dal 18 dicembre;

con dal 18 dicembre; 47imo FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CIRCO DI MONTECARLO condotto da Serena Autieri il 27 dicembre e il 2 gennaio;

condotto da Serena Autieri il 27 dicembre e il 2 gennaio; L’ANNO CHE VERRÀ con Marco Liorni il 31 dicembre.

Passiamo alla seconda serata di Rai1:

CIAO MASCHIO con Nunzia De Girolamo da sabato 14 settembre al 16 novembre;

con da sabato 14 settembre al 16 novembre; PRIX ITALIA condotto da Serena Autieri e Monica Setta dal 6 ottobre;

condotto da Serena Autieri e Monica Setta dal 6 ottobre; PREMIO LUCHETTA I NOSTRI ANGELI in onda il 30 novembre;

Extra: