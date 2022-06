Palinsesti Rai 2022-2023 del Prime time di Rai1. Poche novità, ma tante conferme nella prima rete di stato diretta da Stefano Coletta che, complice il record di ascolti di questa stagione, ha deciso di confermare in toto la squadra vincente. Nella prima serata di Rai1, infatti, segnaliamo il ritorno di “Tale e Quale Show”, “Ballando con le Stelle” e Amadeus “volto” di punta della rete.

Palinsesto Rai1 Prime Time 2022-2023: quello che vedremo in tv

Squadra vincente non si cambia. Rai1 per i palinsesti dell’autunno – inverno 2022/2023 ha deciso di puntare su programmi di successo che hanno registrato record di ascolti fidelizzando, nel corso degli anni, uno zoccolo duro di telespettatori. E’ il caso di “Tale e Quale Show“, “Ballando con le Stelle“, “I Soliti Ignoti“, “L’anno che verrà” che sono stati riproposti nella prossima stagione televisiva.

In un palinsesto televisivo centrato tra novembre e dicembre prossimi sulla Coppa del Mondo di calcio che si giocherà in Qatar, Rai1 si avvia a riconfermare la sua leadership, come testimoniano gli eccellenti dati d’ascolto, puntando a riproporre i più famosi marchi consolidati e di successo.

Nel palinsesto prime time di Rai1 2022-2023 ritroviamo: “Tale e Quale Show” di Carlo Conti reduce da una stagione da record. Anche Milly Carlucci torna nel sabato sera con la nuovissima edizione di Ballando con le Stelle, mentre Mara Venier bissa anche in prima serata con “Domenica In Show“.

Amadeus, invece, si conferma il volto di punta della rete impegnato su più fronti: Festival di Sanremo, “I Soliti Ignoti“, “Arena 60′,70′, 80′ e 90“, “L’Anno che verrà” e “Sanremo Giovani“. Da segnalare poi l’impegno della prima rete di Stato per la beneficenza con “Speciale Eredità Unicef – Una sera insieme” condotto da Flavio Insinna, e la maratona di Telethon.

Confermato anche Roberto Bolle con lo show “Danza con me“, mentre una delle novità più attese è “Go Gianni Go“, il one-man-show di Gianni Morandi. Infine in seconda serata sempre su Rai1 il ritorno di Prix Italia, lo Zecchino Festival e “S’è fatta notte” di Maurizio Costanzo.

I programmi e le prime serate di Rai1 dell’autunno – inverno 2022/2023

Ecco la lista dei programmi che vedremo nel prime time di Rai1:

Tale e Quale Show di Carlo Conti in partenza da venerdì 30 settembre;

di Carlo Conti in partenza da venerdì 30 settembre; I Soliti Ignoti di Amadeus dall’11 settembre tutti i giorni

di Amadeus dall’11 settembre tutti i giorni Arena 60′,70′, 80′ e 90′ , lo spettacolo dall’Arena di Verona condotto da Amadeus in onda sabato 17 e 24 settembre e il 1 ottobre;

, lo spettacolo dall’Arena di Verona condotto da Amadeus in onda sabato 17 e 24 settembre e il 1 ottobre; Ballando con le Stelle di Milly Carlucci da sabato 8 ottobre:

di Milly Carlucci da sabato 8 ottobre: Domenica In Show di Mara Venier: venerdì 16 settembre;

di Mara Venier: venerdì 16 settembre; Speciale Eredità Unicef – Una sera insieme in onda il 1 novembre;

in onda il 1 novembre; Telethon dalll’11 al 18 dicembre

dalll’11 al 18 dicembre Sanremo Giovani con Amadeus il 12 dicembre;

con Amadeus il 12 dicembre; L’Anno che verrà con Amadeus il 31 dicembre;

con Amadeus il 31 dicembre; Danza con me di Roberto Bolle il 1 gennaio 2023;

di Roberto Bolle il 1 gennaio 2023; Go Gianni Go di Gianni Morandi: lunedì 19 dicembre

Prime time pomeriggio:

Zecchino Festival in onda il 18 e 19 novembre alle ore 17.00 e il 20 novembre alle 17.30

Prime time seconda serata: