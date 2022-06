Palinsesti Rai 2022-2023: è stato presentato il palinsesto del daytime della prima rete di Stato che segna il ritorno di Mara Venier, Marco Liorni e Flavio Insinna. Ecco tutto quello che vedremo in tv da settembre.

Palinsesti Rai 2022-2023 day-time: tutto quello che vedremo su Rai1

Per il day time 2022-2023 Rai1 ha deciso di puntare su una programmazione variegata e diversificata senza stravolgere più di tanto i palinsesti. Durante la presentazione è stato sottolineato come l’obiettivo della Rai è quello di “superare i compartimenti stagni, armonizzare l’offerta delle reti: essere contemporanei, più aderenti a tutte le sfumature del Paese, alle richieste dei cittadini. Illuminare le giornate degli italiani“.

La luce del giorno. Così i vertici Rai hanno deciso di definire i programmi chiamati a fare compagnia ai telespettatori nella fascia pomeridiana con l’obiettivo di intrattenere, informare, educare, lasciare in chi ci sceglie qual- cosa di piacevole, di utile, di interessante. Per la Rai, infatti, “Day Time è raccontare la vita, il Paese, le storie, le famiglie e i single, la scuola e il lavoro, l’ambiente. Il territorio. Le sfide del tuo condominio e del piane- ta. Accendere i fari su protagonisti e persone comuni, emozioni e memoria, gioie e dolore“. Nel daytime di Rai1 sono tante le conferme: a cominciare dalla presenza di Marco Liorni al timone di “Reazione a catena” e “Italia Si“, la regina Mara Venier con la sua “Domenica In“, ma anche Alberto Matano campione d’ascolti con “La vita in diretta“.

E ancora in palinsesto ritroviamo: “Storie Italiane” di Eleonora Daniela, “Da noi a ruota libera” di Francesca Fialdini, “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone e “E’ sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici. Tra le novità segnaliamo: “Il provinciale” con Federico Quaranta e lo speciale “Nostra madre terra” di Angelo Mellone.

I programmi del daytime di Rai1 dell’autunno – inverno 2022/2023

Ecco la lista dei programmi che vedremo nel day time di Rai1: