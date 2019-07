“Che tempo che fa” di Fabio Fazio trasloca su Rai2 con una rinnovata edizione e con il prologo “Che tempo che farà”. Tante novità in arrivo per il programma che si conferma tra i più attesi nei palinsesti Rai 2019-2020. Ecco le anticipazioni e la data ufficiale di partenza.

Che tempo che farà prologo di Che tempo che fa: ecco quando parte

Con la presentazione ufficiale dei Palinsesti Rai 2019-2020 sono state annunciate tutte le novità della prossima stagione televisiva. Fabio Fazio, come vi avevamo già preannunciato, trasloca su Rai2 con il suo collaudato “Che tempo che fa” che per l’occasione si rinnova con un prologo dal titolo “Che tempo che farà”.

Si tratta di un preludio, in onda da domenica 29 settembre dalle 19.40 fino alle 20.30 su Rai2, con lanci e anticipazioni per il programma in primetime. “Che tempo che fa” mantiene il suo nome e format e andrà in onda dalle ore 21.05 fino alle 23.30 su Rai2 con un finale all’insegna della sperimentazione.

Che tempo che farà si preannuncia come una vetrina per gli ospiti che potranno presentare in anteprima i propri progetti e novità. Si tratta di uno spazio speciale dedicato alle ultime produzioni artistiche e letterarie oppure per festeggiare e ricordare eventi appena trascorsi.

Che tempo che fa 2019-2020: conduttori

L’edizione 2019-2020 di “Che tempo che fa” conferma in toto il trio di conduttori: Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e la partecipazione di Filippa Lagerback pronti ad accompagnare il pubblico italiano da domenica 29 settembre dalle ore 21.05 su Rai2.

Dopo le polemiche legate ai compensi e allo stipendio, Fabio Fazio è pronto a tornare alla guida del talk show che si conferma uno dei programmi di punta dei prossimi palinsesti televisivi di Rai2.

Il programma, infatti, svolgerà un fondamentale ruolo di cerniera tra generi e generazioni occupandosi di attualità ed intrattenimento. Con la nuova collocazione su Rai2, il programma sperimenterà anche nuovi contenuti e formule con l’obiettivo di coinvolgere anche il pubblico più giovane.