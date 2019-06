Aria di cambiamenti per Fabio Fazio. Il celebre conduttore di ‘Che tempo che fa’ ha accettato di ridurre il suo compenso dopo la richiesta di Salini di abbassare gli stipendi Rai. Ed ora, dopo un iniziale resistenza, anche per Fazio è giunto il momento di ‘stringere la cinghia’. Ma c’è un dettaglio particolare che stravolge le carte in tavola e che è destinato ad alzare un polverone mediatico generando numerose polemiche.

Fabio Fazio percepirà il 10% in meno ma c’è una ‘fregatura’

Sui compensi percepiti da Fabio Fazio si è discusso in lungo e in largo. Persino il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha da sempre storto il naso davanti alla stratosferica cifra incassata dal conduttore di ‘Che tempo che fa’. Ma ora, Ansa e Adnkronos hanno confermato che Fazio incasserà il 10% in meno rispetto a quanto percepito fino ad oggi (si parla di 2,2 milioni di euro all’anno).

Ma non è tutto oro quel che luccica poiché Fabio Fazio ora si è trasferito su Rai 2 e svolgerà molto meno lavoro di prima! Infatti, facciamo presente che in questo secondo canale gli indici auditel sono inferiori rispetto a quelli di Rai 1. Va da se che, in proporzione, Fazio incassa abbastanza! Dunque: Meno lavoro, maggior compenso.

Tagli anche per Carlo Conti e Bruno Vespa

A partire dalla prossima stagione, ‘Che tempo che fa’ non andrà più in onda su Rai 1, bensì su Rai 2. Anche il budget riservato al programma e allo staff è stato notevolmente ridotto. Tutto questo non è andato giù ai collaboratori e a Fabio Fazio stesso. Ma quest’ultimo non è certamente l’unico conduttore della Rai ad essersi visto intaccare la ‘busta paga’.

Anche a Carlo Conti e a Bruno Vespa è toccato il medesimo trattamento. Per tale ragione si vocifera che Carlo Conti possa lasciare la Rai per approdare in Mediaset.