Prime Video ha presentato ieri a Roma, nella magnifica cornice di Villa Miani, la propria offerta per la stagione 2024/2025 tra nuove produzioni, acquisizioni, volti già noti agli abbonati della piattaforma Amazon e innesti.

Palinsesti Prime Video 2024-2025: i dettagli

Sul fronte intrattenimento, le principali novità sono “The Traitors”, reality psicologico che ricorda molto “La Talpa”, e “Red Carpet-Vip al tappeto”, un game show che vede la presenza di Alessia Marcuzzi in veste di presentatrice ma anche di capo di un’agenzia di guardie del corpo.

Assieme a lei ci sarà anche la Gialappa’s Band. Prodotto da Blu Yazmine per Amazon MGM Studios e basato su un format di Nippon TV, Red carpet – vip al tappeto sarà disponibile su Prime Video nel 2025. Per quanto riguarda invece le conferme, arriveranno la quinta stagione di Lol-Chi ride è fuori e e la seconda di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro.

Per quanto riguarda questo titolo, in giuria ci sarà Lillo al posto di Angelo Pintus assieme a Elio e Katia Follesa. Mago Forrest invece confermato alla conduzione. Terza stagione per “Dinner Club”: il tour culinario con Carlo Cracco vedrà protagonisti gli attori Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo. Guest star d’eccezione, Antonio Albanese e la romana DOC Sabrina Ferilli. Nel ruolo di osservatore speciale Corrado Guzzanti. Le puntate saranno disponibili dal 21 novembre.

Celebrity Hunted non si farà?

Durante la presentazione dei palinsesti, non è stato fatto nessun accenno alla quinta edizione di “Celebrity Hunted”. Il programma aveva riscosso grande successo nelle precedenti stagioni ma ieri sera non sono state date informazioni su un rinnovo di stagione. Un’altra incognita riguarda Fedez.

Il suo nome ieri sera non è stato accostato alla nuova stagione di Lol e questo a molti è suonato strano. D’altronde il rapper è stato negli anni un importante protagonista della piattaforma grazie anche alla serie “The Ferragnez” e alle campagne pubblicitarie di Prime. Forse gli ultimi problemi di salute potrebbero averlo spinto a prendersi del tempo in vista della riconferma dell’impegno.

Palinsesti Prime Video 2024/2025: i film

Nel ricco catalogo di Prime Video ci sono nuovi film, serie e show Original ed esclusivi italiani e titoli già annunciati di cui sono state rivelate le prime immagini inedite. Tra gli annunci il film “Natale senza Babbo” scritto da Micaela Andreozzi con protagonisti Alessandro Gassmann, Luisa Ranieri e Valentina Romani, “Non è un paese per single” tratto dal romanzo di Felicia Kingsley, e “Cuori Magnetici”, che porterà sugli schermi il primo capitolo della trilogia fenomeno di Wattpad. Il 23 agosto uscirà invece “Falla Girare 2 – Offline”, il film di e con Giampaolo Morelli che si ritroverà come villain Christopher Lambert.

Le serie tv di Prime Video

Prime Video ha puntato per la nuova stagione su alcuni titoli che si sono rivelati un grande successo. Confermata una nuova stagione di “Pesci Piccoli”, la serie dei The Jackal che racconta le avventure quotidiane in un’agenzia di comunicazione di piccolo cabotaggio, con protagonisti principali Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca Fru. Torna poi con la seconda stagione anche la serie “Bad Guy”.

Oltre a Claudia Pandolfi e Luigi Lo Cascio, al cast si uniranno Stefano Accordi, Aldo Baglio e Carolina Crescentini. Grande ritorno quello di Lillo nella seconda stagione di “Sono Lillo” ispirata al personaggio Posaman nato dalla prima stagione di Lol-Chi ride è fuori. Nel cast troveremo anche Pietro Sermonti, Sara Lazzaro, Katia Follesa, Marco Marzocca, Cristiano Caccamo, Paolo Calabresi, Corrado Guzzanti.

Seconda stagione anche per “Gigolò per caso” con la coppia Christian De Sica e Pietro Sermonti. Durante la serata di presentazione di ieri, sono state anche mostrate in anteprima le immagini di altre attesissime serie come “Costiera” con protagonisti Jesse Williams, Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon, “Those about to Die”, “Sul più bello-La serie” e “Citadel Diana” con una favolosa Matilda De Angelis nel ruolo di una spia.

Tra le novità, arriva la nuova serie animata “Il Baracchino” con un voice cast che va da Lillo Petrolo a Pilar Fogliati, Luca Ravenna, Edoardo Ferrario, Michela Giraud, Pietro Sermonti, Daniele Tinti, Stefano Rapone, Salvo Di Paola e Frank Matano. Per il 2025 annunciata anche una nuova serie con Maccio Capatonda di cui però non è stato rivelato né il titolo né la trama.