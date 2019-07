Martedì 2 luglio si è tenuta la presentazione dei palinsesti Mediaset per l’autunno 2019. A quanto pare ne vedremo delle belle e non ci sarà spazio per la noia. Pier Silvio Berlusconi ha snocciolato tutti i programmi che vedremo prossimamente ed ha parlato anche delle seguitissime soap Il Segreto e Una Vita. Naturalmente sono state rivelate ulteriori novità legate soprattutto alla programmazione di Rete 4, scopriamo subito quali sono.

Il Segreto e Una Vita nel serale di Rete 4 in autunno? La conferma Mediaset

Una volta archiviata questa caldissima stagione estiva, i palinsesti Mediaset si arricchiranno di programmi tv molto amati e seguiti dal pubblico. Visti gli ottimi ascolti prodotti dalle soap, ci sono delle grosse novità. Ebbene, Il Segreto e Una Vita quasi sicuramente saranno confermati nel day time di Canale 5 e ci sarà anche l’appuntamento con il serale previsto su Rete 4!

Quest’ultima rete televisiva ha ottenuto un ottimo riscontro con la messa in onda delle due soap iberiche ed è più che mai decisa a puntare su di loro. Basti pensare che gli indici auditel sono soddisfacenti e in linea con le aspettative di Rete 4. Anche Tempesta d’Amore dovrebbe continuare ad essere trasmessa nella fascia dell’Access Prime Time.

Novità Palinsesti Mediaset: su Rete 4 tutto confermato tranne Freedom

In autunno su Rete 4, durante la presentazione dei palinsesti hanno confermato anche la messa in onda di altri format molto gettonati. Parliamo di Quarto Grado, Cr4, Quarta Repubblica ed anche Diritto e rovescio. L’unica trasmissione a non aver ricevuto conferma è ‘Freedom- Oltre il confine’.

Il programma divulgativo di Roberto Giacobbo non è stato cancellato ma cambierà rete. Infatti, a partire dalla prossima stagione, Freedom non lo vedremo più sul quarto canale. Per seguire Giacobbo nelle sue avventure legate al mondo delle pseudoscienze e del mistero bisognerà impostare il telecomando su Italia 1.