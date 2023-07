Cosa ci svelano i palinsesti Mediaset 2023-2024? Quali sono le fiction che vedremo nella prossima stagione tv andare in onda sull’ammiraglia Mediaset? Quali titoli ci attendono? L’attesa più grande pare essere per il secondo capitolo di Viola come il mare con Francesca Chillemi e Can Yaman. Ecco cosa potremo guardare nella prossima stagione televisiva tra graditi ritorni e succulente novità capaci di tenerci incollati alla tv, serata dopo serata.

Palinsesti Mediaset 2023-2024: tutti i titoli delle fiction in programma

Quali fiction Mediaset vedremo? Cosa ci ha svelato la presentazione dei palinsesti Mediaset 2023 -2024? Ebbene dobbiamo tenerci pronti a serie tv davvero emozionanti, a fiction con volti molto amati, a storie pronte a tenerci con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo e a regalarci grandi emozioni.

Tra i titoli presentati vi sono, infatti:

Maria Corleone, fiction in 4 puntate con Rosa Diletta Rossi e Alessandro Fella

Anina Gemella, fiction in 4 puntate con Daniele Liotti

La voce che hai dentro in 6 puntate con Massimo Ranieri

Se potessi dirti addio, in 3 puntate con Gabriel Garko e Anna Safronick

Fantastici 5, 4 serate, con Raoul Bova

Vanina Guarrasi, 4 serate con Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi

Bardot, 3 prime serate

I ritorni più attesi? Viola come il mare 2. Ci attendono altre 6 serate con Francesca Chillemi e Can Yaman e per finire Storia di una famiglia perbene con Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Federica Tronchetti.

Fiction Mediaset: grandi ritorni e tante conferme

Daniele Liotti, oltre a Francesca Chillemi e Can Yaman, sono ormai punti di forza della fiction Mediaset, ma presto tornerà anche Gabriel Garko che, come tutti sanno, è stato protagonista di serie tv di grande successo sull’ammiraglia. L’attore tornerà sugli schermi diretto da Ricky Tognazzi e Simona Izzo per raccontare la storia di Marcello, ovvero un uomo affascinante che ha perso la memoria e tenta di recuperarla con l’aiuto della bella neuropsichiatra Elena che a sua volta è alla ricerca del responsabile della morte del marito.

Raoul Bova, invece, farà ritorno nella fiction Mediaset per dare vita ad un insegnante di atletica che si dedica all’allenamento di giovani tetraplegici.