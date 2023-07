Palinsesti Italia 1 2023-2024: cosa vedremo in tv da settembre? Sono stati presentati martedì 4 luglio 2023 a Cologno Monzese i palinsesti della nuova stagione. Italia 1 punta a essere la rete dei giovani con più musica e approfondimenti. Scopriamo insieme tutte le novità e i programmi in arrivo subito dopo l’estate e che ci faranno compagnia fino al prossimo anno.

Palinsesti Mediaset 2023-2024: cosa vedremo da settembre su Italia 1? Ecco tutti i programmi

Sono stati presentati i palinsesti 2023-2024 dei canali del gruppo Mediaset. Come dichiarato meno di un mese fa da Piersilvio Berlusconi ai dipendenti: “Dobbiamo guardare avanti e impegnarci ancora di più, sempre di più. Dobbiamo costruire un Gruppo ancora più forte e ancora più vivo“. Mediaset quindi punta molto su Italia 1, da sempre un canale indirizzato ad un target più giovanile, con spettacoli inediti e più musica. Confermatissimo è un programma cult come ‘Le Iene‘ che vedrà una nuova conduttrice: Veronica Gentili. La giornalista prenderà il posto di Belen. Sempre su Italia 1 andrà in onda Inside, spin-off de Le Iene, con gli approfondimenti in un’intera puntata su determinati casi.

Enrico Papi alla conduzione di tre programmi

Ci sarà un nuovo gioco musicale condotto da Enrico Papi. L’opinionista della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, sarà il volto di Italia 1 dato che tornerà a condurre anche la nuova edizione de ‘La Pupa e il Secchione‘, programma che aveva lanciato nel 2006. A Enrico Papi sarà poi affidato anche un nuovo programma in primavera.

Spazio anche all’avventura, alla scoperta e all’indagine con una nuova edizione di Freedom. Il viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia farà compagnia ai telespettatori anche per la prossima stagione televisiva. Non mancheranno le risate con Italia 1 on Stage che porteranno sul grande schermo gli spettacoli dei comici Forest, Lipari e Max Angioni.

Torna La Talpa

Tra i ritorni più attesi c’è quello de ‘La Talpa‘ che però vedremo in onda solo nella primavera 2024. A produrre il reality non sarà la Fascino di Maria de Filippi e c’è ancora il più stretto riserbo su conduttore e cast.