Palinsesti Italia 1 2022-2023: cosa vedremo a settembre?

Anche se siamo in piena estate è tempo per Mediaset di lanciare i palinsesti televisivi della prossima stagione televisiva. In occasione delle conferenza stampa “Serata con la Stampa 2022” sono stati presentati i palinsesti di Italia 1, il canale indirizzato ad un target giovanile diffuso a livello nazionale ed edito da Mediaset. La stagione 2022-2023 di Italia 1 è nel segno del grande cinema. Ben cinque prime serate, quella della domenica, martedì, giovedì, venerdì e sabato, saranno dedicate ai film che spazieranno dal genere disaster-adventure ai supereroi. Non solo, spazio anche ai film per famiglie, d’avventura, una serialità interamente dedicata a Tom Cruise, senza dimenticare il genere d’azione e di animazione.

Non solo film nel palinsesto del prime time di Italia 1, visto che torneranno alcuni programmi oramai diventati cult. A cominciare da Le Iene confermate il martedì sera, “Freedom” di Roberto Giacobbo e il mercoledì sera la seconda edizione di “Back to school” senza Nicola Savino approdato a TV8. Tra le novità annunciate: “Italia Uno on stage“, il nuovo programma “Mia mamma e tuo papà“, in cui i genitori cercano compagni di vita, aiutati o ostacolati a loro insaputa dai loro figli secondo un meccanismo particolare e interattivo, ed “Enigma“. Infine spazio al calcio con la messa in onda in chiaro della Coppa Italia, mentre tra le serie tv torna “Fbi: Most Wanted“.

Palinsesto Italia 1Prime Time 2022-2023 nel dettaglio

Ecco il palinsesto prime time Italia 1 2022-2023:

Domenica : film Disaster-adventure – INSIDE – film Supereroi

: film Disaster-adventure – INSIDE – film Supereroi Lunedì : Enigma – Freedom

: Enigma – Freedom Martedì film Family-adventure – Le Iene Show

film Family-adventure – Le Iene Show Mercoledì : Italia Uno On Stage – Mia mamma e tuo papà – Coppa Italia – Back to School 2

: Italia Uno On Stage – Mia mamma e tuo papà – Coppa Italia – Back to School 2 Giovedì : Fbi: Mosta Wanted – Coppa Italia – Film con Tom Cruise

: Fbi: Mosta Wanted – Coppa Italia – Film con Tom Cruise Venerdì : film genere d’azione

: film genere d’azione Sabato: film di animazione

