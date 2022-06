Palinsesti Canale 5 2022-2023: cosa vedremo in tv da settembre? Tra conferme e novità, la prima rete del Biscione punta sui grandi nomi: da Maria De Filippi a Gerry Scotti, da Piero Chiambretti al duo Pio & Amedeo. Non mancano le novità: come l’arrivo di Orietta Berti.

Palinsesti Canale 5 2022-2023: cosa vedremo a settembre?

Dopo la pausa estiva, Canale 5 è pronta a ripartire con la programmazione per l’anno 2022-2023. A Cologno Monzese sono stati presentati i Palinsesti Mediaset 2022-2023 in occasione dell’evento “Serata con la stampa 2022”. La prima rete dell’azienda del Biscione riparte da alcune certezze: Maria De Filippi riconfermata in toto al timone di “Uomini e Donne“, “Amici” e “C’è posta per te“, ma con la sua Fascino si occuperà anche della nuova edizione de “La talpa“. Naturalmente la De Filippi sarà anche in giuria del talent “Tu si que vales“.

Ritornano a settembre 2022 anche i vipponi di Alfonso Signorini confermato per il quarto anno consecutivo padrone di casa del Grande Fratello Vip. Il cast dei concorrenti non è ancora stato ufficializzato, ma al momento c’è una sola certezza: le opinioniste. Al fianco di Sonia Bruganelli troveremo Orietta Berti. Non solo, l’Usignolo di Cavriago sarà protagonista anche di due prime serate evento.

Confermati anche : l’Isola dei Famosi, Lo Show dei Record, Scherzi a Parte, Zelig e Felicissima Sera.

Non mancherà poi l’informazione, la satira e l’intrattenimento. Dal Tg5 a Mattino 5 guidato anche quest’anno da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, la garanzia del Maurizio Costanzo Show fino a Striscia La Notizia che partirà a settembre con l’inedita coppia Luca Argentero e Alessandro Siani.

Tra le novità segnaliamo: la serata evento per i 30 di Mai dire gol, “Talentissimo me” di Piero Chiambretti, il ritorno di Ciao Darwin, tre serate di “Emigratis” di Pio e Amedeo, lo show “Michelle Impossibile & Friends” di Michelle Hunziker. Spazio anche allo sport con la messa in onda in chiaro della Champions League, la Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Infine la grande fiction: la novità di “Viola come il mare” con Can Yaman e Francesca Chillemi, “Il patriarca” con Claudio Amendola, il biopic Brigitte Bardot, “L’anima gemella” e “La ragazza di Corlone“. Da segnalare anche: le seconde stagioni de “Luce dei tuoi occhi” e “Buongiorno mamma” e il ritorno di “Fosca Innocenti“.

Capitolo Barbara d’Urso: la conduttrice riconfermata solo alla conduzione di “Pomeriggio 5”, ma potrebbero aprirsi per lei nuove opportunità. “È una professionista con migliaia di ore di volo e avrà sicuramente altri programmi” – le parole di Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti.

Palinsesto Canale 5 2022-2023 nel dettaglio